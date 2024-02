Auch andere große Unternehmen würden mehr ausgeben, wovon Arista Networks profitieren werde, wie man bereits im Jahr 2023 gesehen habe. Der Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 habe sich auf 4,32 Milliarden US-Dollar belaufen. Das seien fast 40% mehr als die 3,11 Milliarden Dollar, die in den ersten drei Quartalen 2022 erwirtschaftet worden seien, wobei der Großteil des Wachstums aus dem Verkauf von Switching- und Routing-Produkten und Netzwerkanwendungen stamme;



Arista Networks habe im November Finanzergebnisse für das dritte Quartal gemeldet, die über den Erwartungen gelegen hätten, und eine Umsatzprognose für das vierte Quartal abgegeben, die über den vorherigen Erwartungen gelegen habe. Jede negative Enttäuschung bei den Umsätzen oder Gewinnen könnte diesmal eine Abwärtsreaktion auslösen, da sich die Aktie derzeit auf historischen Höchstständen befinde.



Sei Arista zu teuer?



Das Wachstumsumfeld scheine jedoch nach wie vor sehr günstig zu sein, vor allem, wenn man bedenke, dass die Switches von Arista einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Cisco hätten (dessen Bewertung in letzter Zeit viel niedriger gewesen sei). Die größte Sorge bei den Aktien von Arista sei sicherlich ihre Bewertung, denn Unternehmen mit einem bedeutenden Umsatzwachstum, einem erstklassigen Management, keinen Schulden und Bruttomargen von über 60% seien bereits mit einem erheblichen Aufschlag bewertet und würden den Optimismus der Anleger widerspiegeln.



Der Schlüssel sei jedoch die Zukunft. Wenn man die höheren Ausgaben für Metas Infrastruktur betrachte, sei das Umfeld für Wachstum klar, die Frage sei nur, wie stark das Wachstum der Einnahmen sein werde. Beim letzten Mal habe der CEO von TSMC (ISIN US8740391003 / WKN 909800) darauf hingewiesen, dass der beobachtete KI-Trend nur die Spitze des Eisbergs sei.



Börsenplätze Arista Networks-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Arista Networks-Aktie:

264,60 EUR +1,07% (12.02.2024, 17:15)



NYSE-Aktienkurs Arista Networks-Aktie:

288,97 USD +2,31% (12.02.2024, 16:44)



ISIN Arista Networks-Aktie:

US0404131064



WKN Arista Networks-Aktie:

A11099



Ticker-Symbol Arista Networks-Aktie:

117



NYSE-Symbol Arista Networks-Aktie:

ANET



Kurzprofil Arista Networks Inc.:



Arista Networks (ISIN: US0404131064, WKN: A11099, Ticker-Symbol: 117, NYSE-Symbol: ANET), Santa Clara, Kalifornien, ist ein US-amerikanischer Netzwerktechnik-Hersteller. Das Kernstück der Aristas Plattform bildet das Extensible Operating System (EOS®), ein Netzwerkbetriebssystem mit einheitlicher Abbildkonsistenz über Hardwareplattformen hinweg und einer modernen offenen Kernarchitektur, die Upgrades im laufenden Betrieb und Anwendungserweiterungen ermöglicht. (12.02.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Arista Networks: Q4-Ergebnisse stehen an - Wird KI das Feld wieder anführen? - AktiennewsNach der heutigen US-Handelssitzung wird der Anbieter von Cloud-Netzwerklösungen Arista Network (ISIN: US0404131064, WKN: A11099, Ticker-Symbol: 117, NYSE-Symbol: ANET) seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 veröffentlichen, so die Experten von XTB.Die Anleger würden auf die Aussichten des Unternehmens für 2024 achten, das im Laufe der letzten Quartale von der Wall Street zu Recht als einer der Nutznießer der Entwicklung der KI-Technologie anerkannt worden sei.Darüber hinaus werde der Konkurrent Cisco Systems , den der Markt als ein Unternehmen ansehe, dessen Expansion sich verlangsamen und das Marktanteile an Arista verlieren werde, am Mittwoch seinen Bericht vorlegen. Würden die Ergebnisse und Prognosen ein dynamisches Wachstumsumfeld bestätigen, das durch Cloud Networking Switches und Produktinnovationen unterstützt werde? Ein kürzlich veröffentlichter hervorragender Bericht von Aristas größtem Kunden, Meta Platforms , sollte die Stimmung der Anleger unterstützen.- Umsätze: 1,54 Milliarden Dollar gegenüber 1,51 Milliarden Dollar in Q3/2023- Gewinn je Aktie (bereinigt): 1,71 USD gegenüber 1,72 USD in Q3/2023 und 1,41 USD in Q4/2022Seien die Erwartungen hoch?Im letzten Quartal habe das Management den Quartalsumsatz auf 1,50 bis 1,55 Mrd. USD geschätzt (ein Anstieg um 19,6% gegenüber 1,28 Mrd. USD im Vorjahr). Analysten hätten dies bereits eingepreist und würden davon ausgehen, dass der Umsatz mit Erwartungen von 1,54 Mrd. USD (20,7% im Jahresvergleich) an die obere Grenze der Prognosen heranreichen werde.Das Management habe die operative Marge (Non-GAAP) im vorherigen Quartal "konservativ" auf etwa 42% geschätzt, verglichen mit 42,6% im letzten Jahr. Das würde einen bereinigten Gewinn von etwa 1,61 USD pro Aktie bedeuten (ein Ergebnis, das unter den Prognosen liege). Die Wall Street wolle also mehr sehen, als "nur" einen Bericht, der der Prognose gerecht werde. Die Aufmerksamkeit werde sich auch auf die Prognosen richten. Gebe es berechtigte Gründe für Optimismus?Eine bessere Zukunft - werde Meta helfen?Die Umsätze und Gewinne von digitalen Cloud-Computing-Giganten wie Azure, Google Cloud und AWS hätten sich im Jahresvergleich gut entwickelt. Wenn man bedenke, dass Arista als einer der Hauptnutznießer der Nachfrage nach immer moderneren Cloud-Lösungen (EOS-System) im Sektor bleiben werde, führe dies zu der Schlussfolgerung, dass der sehr starke Sektor in Verbindung mit der Nachfrage nach Rechenzentrumslösungen (KI) und dem Optimismus rund um Technologieunternehmen das Kerngeschäft und den Aktienkurs unterstützen sollte.Bedeutende Investitionen in Rechenzentren, unter anderem durch den größten Kunden Meta Platforms, hätten 26% des Gesamtumsatzes von Arista ausgemacht. Meta habe angekündigt, dass es bis 2024 zwischen 30 und 37 Mrd. USD für digitale Infrastrukturen ausgeben wolle. Das seien 2 Milliarden Dollar mehr als zuvor für das laufende Jahr prognostiziert.