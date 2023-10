NYSE-Aktienkurs Arista Networks-Aktie:

175,72 USD -0,27% (30.10.2023, 21:00)



ISIN Arista Networks-Aktie:

US0404131064



WKN Arista Networks-Aktie:

A11099



Ticker-Symbol Arista Networks-Aktie:

117



NYSE-Symbol Arista Networks-Aktie:

ANET



Kurzprofil Arista Networks Inc.:



Arista Networks (ISIN: US0404131064, WKN: A11099, Ticker-Symbol: 117, NYSE-Symbol: ANET), Santa Clara, Kalifornien, ist ein US-amerikanischer Netzwerktechnik-Hersteller. Das Kernstück der Aristas Plattform bildet das Extensible Operating System (EOS®), ein Netzwerkbetriebssystem mit einheitlicher Abbildkonsistenz über Hardwareplattformen hinweg und einer modernen offenen Kernarchitektur, die Upgrades im laufenden Betrieb und Anwendungserweiterungen ermöglicht. (31.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Arista Networks-Aktienanalyse von Analystin Meta Marshall von Morgan Stanley:Meta Marshall, Analystin von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Arista Networks Inc. (ISIN: US0404131064, WKN: A11099, Ticker-Symbol: 117, NYSE-Symbol: ANET) von "equal-weight" auf "overweight" hoch.Meta Marshall sei der Ansicht, dass Arista der beste Weg sei, um bei der Verlagerung von Netzwerken mit künstlicher Intelligenz auf Ethernet mitzuspielen. Die Q3-Ergebnisse des Unternehmens würden auf eine anhaltende Stärke im Cloud-Geschäft hindeuten, trotz der Zurückhaltung der Investoren, so Meta Marshall in einer Research Note. Die Firma sage, dass die Überwindung des CFO-Wechsels und der Abschluss der KI-Tests Katalysatoren für die Aktien seien.Meta Marshall, Analystin von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Arista Networks von "equal-weight" auf "overweight" herauf und erhöht das Kursziel von 185 auf 220 USD. (Analyse vom 31.10.2023)Börsenplätze Arista Networks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Arista Networks-Aktie:181,00 EUR +4,35% (31.10.2023, 10:12)