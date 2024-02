Börsenplätze Arista Networks-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Arista Networks-Aktie:

262,80 EUR +0,38% (12.02.2024, 19:46)



NYSE-Aktienkurs Arista Networks-Aktie:

283,28 USD +0,29% (12.02.2024, 19:33)



ISIN Arista Networks-Aktie:

US0404131064



WKN Arista Networks-Aktie:

A11099



Ticker-Symbol Arista Networks-Aktie:

117



NYSE-Symbol Arista Networks-Aktie:

ANET



Kurzprofil Arista Networks Inc.:



Arista Networks (ISIN: US0404131064, WKN: A11099, Ticker-Symbol: 117, NYSE-Symbol: ANET), Santa Clara, Kalifornien, ist ein US-amerikanischer Netzwerktechnik-Hersteller. Das Kernstück der Aristas Plattform bildet das Extensible Operating System (EOS®), ein Netzwerkbetriebssystem mit einheitlicher Abbildkonsistenz über Hardwareplattformen hinweg und einer modernen offenen Kernarchitektur, die Upgrades im laufenden Betrieb und Anwendungserweiterungen ermöglicht. (12.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Arista Network-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Anbieters von Cloud-Netzwerklösungen Arista Network (ISIN: US0404131064, WKN: A11099, Ticker-Symbol: 117, NYSE-Symbol: ANET) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tech-Aktien würden weiterhin zu den Stars an der Börse gehören. Doch auch wenn viele Anleger sich mittlerweile Gedanken um die Bewertungen machen würden, bleibe die Citi, die Informationstechnologie im Segment der zyklischen Wachstumswerte übergewichtet, für den Sektor in bestimmten Märkten optimistisch.Einer dieser Märkte sei China. Während die Anleger aus den chinesischen Märkten fliehen würden - obwohl die Aktien in dieser Woche eine Atempause gehabt hätten -, habe Citi in einem kürzlich veröffentlichten Bericht gesagt, dass "zusätzliche" politische Unterstützung durch die Regierung die Stimmung verbessern könnte. China habe kürzlich seine Geldpolitik gelockert. In einem separaten Bericht über den Vermögensausblick 2024 der Citi habe die Bank erklärt, dass die chinesische Wirtschaft dank der bisherigen Lockerung der Politik im Jahr 2024 "wahrscheinlich eine leichte zyklische Erholung erleben wird"."Potenzielle taktische Anlagemöglichkeiten könnten sich bei Industriewerten, zyklischen Konsumgütern und Informationstechnologie ergeben - insbesondere in den fortschrittlichsten Technologiebereichen, die jetzt von der Politik begünstigt werden", so Citi. Die Bank sei auch optimistisch in Bezug auf künstliche Intelligenz außerhalb des Technologiesektors und meine, dass die Effizienzgewinne, die sie für grundlegende Geschäfts-, Rechts- und medizinische Dienstleistungen bringen könne, "früher als von vielen erwartet deutlich werden".Citi habe gesagt, dass sie Aristas Positionierung unter anderem aufgrund der langfristigen Exposition gegenüber dem allgemeinen Megatrend der künstlichen Intelligenz schätze. "Wir glauben, dass sich die 400G-Cloud-Ausgaben bis ins nächste Jahr hinein erholen könnten, da sich die Hyperscaler-Ausgaben für traditionelle Rechenzentrumsinfrastrukturen erholen und die Investitionsausgaben eines Top-Kunden sich erholen", habe die Bank gesagt und sich dabei auf die nächste Generation von Cloud-Infrastrukturen bezogen. "Arista wird wahrscheinlich auch von frühen KI-bezogenen Möglichkeiten profitieren." (Analyse vom 12.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link