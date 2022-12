Bonn (www.aktiencheck.de) - Den jüngsten Daten zufolge akkumulieren die Zentralbanken weiterhin Gold, so die Analysten von Postbank Research.



Das Jahr 2022 sei unterdessen für die Gold-Optimisten ein volatiles Jahr, in dem es nicht viel zu berichten gegeben habe. Nach der jüngsten Rally wirke Gold im Vergleich zu den realen Renditen derzeit in gewisser Hinsicht hoch bewertet. Dies könnte die Preise kurzfristig anfällig machen, wenn der USD bis zum Jahresende ansteigen oder zu veröffentlichende Inflationsdaten nach oben überraschen sollten. Davon abgesehen dürften die Goldpreise jedoch höchstwahrscheinlich weiterhin über ihren Tiefstständen vom November bleiben. Längerfristig dürften aber ein Rückgang der Dollar-Stärke und sinkende Realrenditen als wichtigste Aufwärtstreiber des Goldpreises dominieren und den Goldpreisen im späteren Verlauf des Jahres 2023 Aufwärtspotenzial eröffnen. Die Analysten von Postbank Research würden davon ausgehen, dass die Preise bis Ende 2023 etwa 1.850 USD je Feinunze erreichen dürften.



Fazit: Kurzfristige Einbrüche sollten als Gelegenheiten zur langfristigen Aufstockung betrachtet werden. (CIO Week up front vom 12.12.2022) (12.12.2022/ac/a/m)



