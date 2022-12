LSE-Aktienkurs Argo Blockchain-Aktie:

5,67 GBp +51,20% (28.12.2022, 16:04)



ISIN Argo Blockchain-Aktie:

GB00BZ15CS02



WKN Argo Blockchain-Aktie:

A2JR3A



Ticker-Symbol Argo Blockchain-Aktie:

0XP



LSE-Ticker-Symbol:

ARB



Kurzprofil Argo Blockchain PLC:



Argo Blockchain PLC (ISIN: GB00BZ15CS02, WKN: A2JR3A, Ticker-Symbol: 0XP, LSE-Symbol: ARB) ist ein Kryptowährungs-Mining-Unternehmen. Argo ist ein Mining-as-a-Software (MaaS)-Dienstleister, der es Kunden ermöglicht, Bitcoin Gold, Ethereum und andere alternative Münzen (Altcoins) über die Cloud zu schürfen. Die Mining-Infrastruktur des in Großbritannien ansässigen Unternehmens befindet sich an mehreren Standorten in Quebec (Kanada) und umfasst etwa 18.000 Mining-Maschinen. (28.12.2022/ac/a/a)



London (www.aktiencheck.de) - Argo Blockchain: Kursfeuerwerk! Wird das Krypto-Mining-Unternehmen den Konkurs vermeiden? AktiennewsDie Aktien des Krypto-Mining-Unternehmens Argo Blockchain (ISIN: GB00BZ15CS02, WKN: A2JR3A, Ticker-Symbol: 0XP, LSE-Symbol: ARB) sind heute um fast 140% gestiegen, dank neuer Geschäfte, die das Risiko eines Konkurses für das Unternehmen verringern, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe angekündigt, dass es Helios für 65 Millionen Dollar an Galaxy Digital verkaufen werde, und dabei sei, einen neuen Asset-Backed-Kredit zu refinanzieren. Die Verkaufsvereinbarung werde die Gesamtverschuldung des Unternehmens um 41 Millionen US-Dollar reduzieren. Die größte "Kryptowährungsmine" des Unternehmens und eine der größten in den USA werde von der Investmentfirma Galaxy Digital von Mike Novogratz erworben. Argo Blockchain habe auch ein Darlehen in Höhe von 35 Millionen Dollar von Galaxy und den Verkauf aller geminten BTC angekündigt.Die Verkaufsvereinbarung komme nur sechs Monate nachdem Argo die "Mine" im Mai 2022 gestartet habe. Die Anlage unterstütze 200 Megawatt (MW) Strom. Die andere Anlage des Unternehmens, Baie Comeau liefere etwa 15 MW. Trotz des Verkaufs der Helios-Anlage habe Argo Blockchain keine seiner Mining-Maschinen verkauft, die weiterhin in der Helios-Anlage betrieben würden. Der CEO des Unternehmens, Peter Wall, berichte: "Die Fortführung des Helios-Betriebs wird es uns ermöglichen, weiterhin Energie über das texanische Stromnetz zu beziehen und an den von Ercot bereitgestellten Hilfsdiensten teilzunehmen."Börsenplätze Argo Blockchain-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Argo Blockchain-Aktie:0,0754 EUR +74,54% (28.12.2022, 16:19)