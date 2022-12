Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate ein-gegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Kurzprofil Argo Blockchain PLC:



Argo Blockchain PLC (ISIN: GB00BZ15CS02, WKN: A2JR3A, Ticker-Symbol: 0XP, LSE-Symbol: ARB) ist ein Kryptowährungs-Mining-Unternehmen. Argo ist ein Mining-as-a-Software (MaaS)-Dienstleister, der es Kunden ermöglicht, Bitcoin Gold, Ethereum und andere alternative Münzen (Altcoins) über die Cloud zu schürfen. Die Mining-Infrastruktur des in Großbritannien ansässigen Unternehmens befindet sich an mehreren Standorten in Quebec (Kanada) und umfasst etwa 18.000 Mining-Maschinen. (28.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Argo Blockchain-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Argo Blockchain PLC (ISIN: GB00BZ15CS02, WKN: A2JR3A, Ticker-Symbol: 0XP, LSE-Symbol: ARB) unter die Lupe.Nach dem FTX-Debakel schwebe die Angst vor einer Pleitewelle wie ein Damoklesschwert über der Kryptobranche. Die Mining-Firma Argo Blockchain habe die drohende Insolvenz durch einen Deal mit der Krypto-Bank Galaxy Digital nun jedoch erst einmal abwenden können. Die Aktie reagiere mit einem Freudensprung, der aber mit Vorsicht zu genießen sei.Wie beide Unternehmen am Mittwoch bestätigt hätten, verkaufe Argo Blockchain die Bitcoin-Mining-Farm namens Helios im texanischen Dickens County für 65 Mio. USD an Galaxy Digital. Im Zuge der Vereinbarung würden die dort installierten Mining-Maschinen - 23.619 Rechner vom Typ Bitmain S19J Pro - aber zunächst im Besitz von Argo Blockchain bleiben und auch weiterhin von dem Unternehmen betrieben.Das Mining-Equipment sei allerdings Teil der Sicherheiten für einen neuen Kredit i.H.v. 35 Mio. USD, den Galaxy Digital dem Unternehmen ferner zur Verfügung stelle. In den vergangenen Monaten habe Argo Blockchain bereits große Teile der Kryptobestände verkauft, um Galaxy frühere Darlehen zurückzahlen zu können.Mit dem frischen Kapital wolle die in Schieflage geratene Mining-Firma weitere Kredite zurückzahlen bzw. umschulden. Laut Argo Blockchain-CEO Peter Wall sinke die Verschuldung dadurch um 41 Mio. USD. Außerdem sollten Bilanz und Liquidität gestärkt werden, um das operative Mining-Geschäft auch im anhaltenden Bärenmarkt fortführen zu können.Während Krypto-Finanzdienstleister und -Handelsplätze seit der FTX-Pleite unter besonderer Beobachtung stünden, würden über vielen Mining-Firmen bereits seit Monaten die Geier kreisen. Denn neben sinkenden Krypto-Kursen hätten diese auch noch mit massiv gestiegenen Energiekosten zu kämpfen. Argo Blockchain habe deshalb bereits im Oktober SOS gefunkt. Die Aktie des Unternehmens habe ihre Talfahrt daraufhin noch einmal massiv beschleunigt und sei in Frankfurt zuletzt nur noch zu Kursen um drei Cent gehandelt worden - ein Minus von 97% im Vergleich zum Jahresanfang.Zwar habe Argo Blockchain die drohende Insolvenz vorerst abgewendet, mit Blick auf die massiven Verluste der vergangenen Monate sei der heutige Kurssprung aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Anleger, die länger als ein halbes Jahr dabei seien, würden immer noch nahezu auf einem Totalverlust sitzen.Um operativ und finanziell wieder auf die Beine zu kommen, sei Argo Blockchain auf eine nachhaltige Trendwende am Kryptomarkt angewiesen - und die sei kurz- und mittelfristig noch nicht in Sicht. Anleger sollten daher weiterhin einen Bogen um den Krypto-Pennystock machen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2022)Hinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Galaxy Digital Holdings.