Präsident Milei versuche, das 366 Artikel umfassende Gesetzesvorhaben als Paket noch im Januar durch das Parlament zu bringen. Im Falle solcher Notdekrete reiche es aus, wenn eine der zwei Kammer des Parlaments die Gesetzesvorhaben nicht ablehne, damit das Paket als Gesetz verabschiedet werde. Milei versuche, die Maßnahmen zu bündeln, um seine Erfolgschancen zu erhöhen.



Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Gesamtpaket noch im Januar verabschiedet werde, sei aus Sicht der Analysten der DekaBank nicht besonders hoch. Milei führe zwar intensive Gespräche mit der konservativen Opposition und Teilen der Peronisten, die sich eine Liberalisierung der Wirtschaft wünschen würden. Doch die Opposition dränge darauf, die Bündelung aufzuheben, um dann einzelnen Gesetzen zustimmen und andere ablehnen zu können. Auch von der Justiz gebe es Widerstand. Bereits jetzt hätten Gerichte einzelne Gesetzesvorhaben angefochten. Und nicht zuletzt sei mit Widerstand auf den Straßen zu rechnen, die bereits unter den Wohlstandsverlusten durch Inflation und Abwertung leiden würden.



Die geplante Kürzung der Staatsausgaben sei zwar notwendig, um das Land auf einen nachhaltigen fiskalischen Pfad zu bringen, werde sich aber zunächst negativ auf das Einkommen der privaten Haushalte auswirken und sei sozialer Sprengstoff. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds sei notwendig, um einen Zahlungsausfall zu vermeiden, allerdings sei nicht klar, wie diese Zusammenarbeit in Zukunft aussehen werde.



Der gewählte Präsident Javier Milei wolle Argentinien mit einer Schock-Therapie behandeln und so Wachstumskräfte freisetzen. Dazu würden eine deutliche Abwertung der Währung, eine stärkere Liberalisierung der Wirtschaft, die Privatisierung von Staatsunternehmen und eine starke fiskalische Konsolidierung gehören. Der neue Präsident verfüge über keine Mehrheit in einem fragmentierten und polarisierten Parlament, was die Regierbarkeit erschweren werde. Zudem müsse er mit großem Widerstand auf der Straße rechnen. Wie die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds aussehen werde, sei noch unklar.



Argentinien stehe vor einem großen Experiment mit ungewissen Ausgang. Das Land sei stark verschuldet und aktuell nicht wettbewerbsfähig. Die Rating-Agenturen würden Argentinien mit CC (Fitch), Ca (Moody's) und CCC- (S&P) auf einem sehr niedrigen Niveau bewerten. Die bestehende Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds gelte als Anker für die Zahlungsfähigkeit, allerdings werde der IWF zunächst die Reformfortschritte abwarten und bewerten, bevor weitere Gelder fließen würden. (Ausgabe vom 12.01.2024) (16.01.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der neue Präsident Javier Milei hat Ende Dezember ein umfassendes Maßnahmenpaket vorgestellt, so die Analysten der DekaBank zur argentinischen Konjunktur.Es beinhalte vor allem Maßnahmen zur Liberalisierung der Wirtschaft. So sollten Preiskontrollen aufgehoben und der Wettbewerb beispielsweise im Transportgewerbe oder in der Pharmaindustrie gestärkt werden. Eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes sei ebenfalls Teil des Maßnahmenpakets. Exportrestriktionen sollten abgeschafft werden. Die Privatisierung von Staatsunternehmen solle vereinfacht werden. Darüber hinaus solle in Zukunft das Abschließen von Verträgen auf US-Dollar-Basis ermöglicht werden. Dieser Schritt solle die von ihm gewünschte Dollarisierung der Wirtschaft vereinfachen.Das Maßnahmenpaket sei von der Regierung bereits als Notdekret verabschiedet worden. Die Opposition, die über eine deutliche Mehrheit im Parlament verfüge, habe das Dekret stark kritisiert. Denn Notdekrete seien für Notsituationen gedacht, in denen die Zeit für ausführliche Diskussionen im Parlament fehle. Argentinien befinde sich zweifellos in einer tiefen Krise, allerdings stelle sich die Frage, ob die Nutzung dieser Möglichkeit für viele der Gesetze nicht zu weit gehe.