Stattdessen würden sich die Gespräche zwischen Brasilien und Argentinien auf die Einführung einer Rechnungseinheit konzentrieren, die den bilateralen Handel zwischen den beiden Ländern erleichtern und ankurbeln solle. Diese Rechnungseinheit würde weder als Tauschmittel noch als Wertaufbewahrungsmittel dienen und entspräche daher nicht der Definition einer Währung.



Ein Beispiel einer Rechnungseinheit, die keine Währung sei, seien die Sonderziehungsrechte (Special Drawing Rights) des Internationalen Währungsfonds (IWF). Aber der beste Vergleich für das, was Sergio Massa wirklich gemeint habe, sei die wenig bekannte SUCRE. Dieses spanische Akronym stehe im Deutschen für "Einheitliches System des regionalen Ausgleichs". Der SUCRE sei ursprünglich von Kuba vorgeschlagen worden, um den grenzüberschreitenden Handel zwischen den "bolivarischen" Regimen Lateinamerikas (Bolivien, Kuba, Nicaragua, Venezuela) zu erleichtern. Die Initiative sollte sie von den "Fesseln" des US-Dollars als Abwicklungswährung des internationalen Handels befreien. Die Idee habe nicht nur darin gewurzelt, dass die bolivarischen Regime von Natur aus antiamerikanisch seien, sondern auch darin, dass die meisten dieser Länder nur über geringe internationale Reserven verfügen würden und nur begrenzten Zugang zur Finanzierung ihrer Importe in US-Dollar hätten. Leider sei die Initiative ein völliger Fehlschlag gewesen, da nur wenige und kleine Transaktionen sporadisch durchgeführt worden seien.



Der Grund für das Scheitern liege darin, dass ein solcher Rahmen unweigerlich dazu führe, dass die Länder mit geringen Reserven und Handelsdefiziten billige Kredite von den Ländern mit hohen Reserven und Handelsüberschüssen aufnehmen könnten. Und die letzteren hätten wenig Anreiz, sich an ein solches System zu halten, abgesehen vielleicht von einer ideologischen Befriedigung.



Die Chancen für ein Scheitern des SUR seien hoch



Um auf den SUR - wie der vorgeschlagene Name der Rechnungseinheit zwischen Brasilien und Argentinien laute - zurückzukommen: Die Chancen seien sehr hoch, dass dieses Projekt das gleiche Schicksal erleiden werde wie der SUCRE. Und zwar aus denselben Gründen. In einer Pressekonferenz hätten der brasilianische Finanzminister Fernando Haddad und der argentinische Wirtschaftsminister Sergio Massa das Publikum zwar davon zu überzeugen versucht, dass die Finanzierung des Handels durch einen Stabilisierungsfonds garantiert werden würde. Aber man frage sich, wie Argentinien es sich leisten könne, einen solchen Fonds zu speisen, wenn der Zugang des Landes zum US-Dollar so knapp sei. Leider löse man ein Problem nicht, indem man ihm einen anderen Namen gebe. (27.01.2023/ac/a/m)







