Trotzdem, das martialische Auftreten könne einem schon Angst machen. Dabei sei Javier Milei studierter Ökonom und sei Chefvolkswirt bei einigen Unternehmen, dann sogar Regierungsberater gewesen. Wir wollen also mal unterstellen, dass der Mann weiß, was er da fordert, so die Analysten der BNP Paribas. Und die Forderungen seien auch nicht neu, auch wenn das in den Medien so dargestellt werde. Etwa die Einführung des US-Dollar als Landeswährung. De facto fungiere der Dollar in Argentinien schon seit einiger Zeit als Landeswährung. Weil die Argentinier nämlich ihrer Notenbank und der Politik nicht vertrauen würden, würden sie ihr Geld in Dollar statt in Argentinischen Peso anlegen. Und schon andere Länder in Lateinamerika hätten den Dollar als Landeswährung übernommen, Ecuador und El Salvador.



Die Dollarisierung habe diesen Ländern eine wertstabile Währung an die Hand gegeben, die sie selbst nicht manipulieren könnten. Das sei ein großer Vorteil in Ländern, die über keine unabhängige Notenbank verfügen würden. In Argentinien sei das ähnlich. Die Notenbank werde von den Regierungen als "Werkzeugkasten" missbraucht, der Peso sei zu einem Spielball politischer Interessen geworden. Das Ergebnis sei gravierend, die Inflationsraten lägen bei weit über 100 Prozent.



Da könne ein radikaler "Motorsägen-Schnitt" schon hilfreich sein. Größere Probleme würden die Analysten eher in dem sehen, was Javier Milei sonst noch so einfordere, etwa die Privatisierung von Staatsbetrieben und des Bildungssystems, die Aufhebung von Kapitalverkehrskontrollen und den Abbau von Steuern. In diesen Punkten erinnere er an Ronald Reagan, den ehemaligen US-Präsidenten, der durch heftige Liberalisierungen der Wirtschaft zwar einen Börsenboom herbeigeführt habe, aber auch zahlreiche soziale Verwerfungen, die bis heute Bestand hätten.



Nun, man werde abwarten müssen, welche konkreten Schritte Milei umsetze. Das werde auf jeden Fall spannend. Spannend werde es auch an der Börse in Buenos Aires. Der Markt sei ja schon kräftig gestiegen, über 400 Prozent in einem Jahr. Doch Vorsicht, der Anstieg sei vor allem ein Spiegelbild der Peso-Abwertung, da viele argentinische Aktien an der US-Börse in Dollar gehandelt würden. Der Markt sei also nur etwas für Kenner, mit oder ohne Motorsäge. (24.11.2023/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Der Mann mit der Motorsäge, ging es mir schlagartig durch den Kopf, so Olaf Hordenbach, Chefredakteur des Kundenmagazins von BNP Paribas Märkte & Zertifikate in der aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Sei das nicht der Titel eines bekannten Horrorfilms aus den 70ern gewesen? Hab ich vergessen, aber diesmal geht es auch gar nicht um einen Film, sondern um die Realität, so der Chefredakteur von BNP Paribas Märkte & Zertifikate. Denn der neue Präsident in Argentinien sei ein Mann, der mit der Kettensäge in der Hand auf Tour gegangen sei. Nun, man müsse ihm zugute halten, dass er nicht wirklich mit der Kettensäge etwas habe anstellen wollen. Die Säge sei nur ein Symbol für seine Forderung gewesen, nämlich die, mit den Gegebenheiten in Argentinien aufzuräumen, einen radikalen Schnitt zu wagen.