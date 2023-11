Mileis Kabinettzusammenstellung sei ein interessantes Thema. Er habe erklärt, dass er sein Kabinett erst bei der Amtseinführung bekannt geben werde. Von großer Bedeutung sei die Wahl des Wirtschaftsministers, der eine Wirtschaft reformieren müsse, die durch eine galoppierende Inflation, eine abgewertete Währung und eine Wirtschaft am Rande einer Rezession unter erheblichem Druck stehe. Von den bisher genannten Namen seien die meisten marktfreundlich gesinnt. Es werde also erwartet, dass eher eine pragmatische als eine disruptive Politik vorherrschen werde.



Auch die Fiskalpolitik müsse justiert werden, ebenso wie die politische Haltung von Milei. Seine Kandidatur habe auf einem Bruch basiert und auf eine politische Partei hingedeutet, die bedeutende Veränderungen durchführen würde, einschließlich der Einführung des US-Dollars und der Auflösung der Beziehungen zu ihrem engsten Handelspartner Brasilien. Es sei jedoch zu erwarten, dass einige dieser Maßnahmen zurückgenommen würden, da es bei ihrer Umsetzung erhebliche Hindernisse geben werde.



Insbesondere die Umstellung auf den US-Dollar werde in naher Zukunft nur schwer zu verwirklichen sein. Dafür gebe es zudem kaum Präzedenzfälle. Ecuador habe diesen Schritt zwar im Januar 2000 vollzogen, aber die Dollarisierung mache ein Land nicht immun gegen wirtschaftliche Probleme. Sie würde jedoch den anhaltenden Druck auf den Argentinischen Peso beseitigen und die derzeitige galoppierende Inflation abmildern. Außerdem bräuchte das Land eine solide Haushaltsdisziplin, um eine Dollarisierungspolitik glaubhaft aufrechtzuerhalten. Um überhaupt in der Lage zu sein, sie durchzuführen, wäre eine Phase der Reformen und der Stabilität erforderlich.



Eines der Haupthindernisse für die Umsetzung politischer Maßnahmen, unabhängig von ihrer unorthodoxen Art und Weise, sei die Unterstützung durch den Kongress. Mileis Partei La Libertad Avanza habe 38 von 257 Sitzen im Unterhaus und sieben von 72 im Senat. Die Union por la Patria habe sowohl im Unterhaus als auch im Senat die meisten Sitze. Dies die Partei der derzeitigen Präsidentin Cristina Kirchner und von Massa. Ohne die erforderliche Unterstützung werde es schwierig sein, einige der eher unorthodoxen politischen Entscheidungen von Milei umzusetzen.



Während die erste Marktreaktion auf das Ergebnis positiv ausgefallen sei, würden die Anleihen noch immer eine Restrukturierung einpreisen. Auf diesen Niveaus scheinen die Märkte immer noch recht skeptisch zu sein, was eine rasche Änderung der Wirtschaftspolitik angeht, berichten die Experten von M&G Investments. Sollte diese umgesetzt werden, dürften die Anleihen weiter steigen. Was die Märkte nicht einzupreisen scheinen, ist ein Szenario, in dem Argentinien die aktuelle IWF-Vereinbarung aufkündigt oder seine Auslandsschulden nicht begleichen kann, so die Experten von M&G Investments. Dies könnte kurzfristig der erste Test dafür sein, wie ernst es Milei mit der langfristigen Reformierung Argentiniens sei. (Ausgabe vom 21.11.2023) (22.11.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Was Argentiniens Wahl für Konsequenzen haben könnte, erläutert Claudia Calich, Head of Emerging Markets Debt bei M&G Investments Public Fixed Income.Nach seinem Sieg bei den argentinischen Präsidentschaftswahlen werde Javier Milei am 10. Dezember als Präsident vereidigt werden. Die argentinischen Aktien und Anleihen scheinen von den Wahlergebnissen beflügelt worden zu sein, so die Experten von M&G Investments. Aber die Märkte würden in den kommenden Wochen sehr wachsam sein müssen, da Milei erklärt habe, dass es in Zukunft keinen Raum für schrittweise Entscheidungen geben werde.Milei habe 56% der Stimmen gegenüber 44% für seinen nächsten Konkurrenten Sergio Massa erhalten. Da in Argentinien eine Wahlpflicht bestehe und erwartet werde, dass die Mehrheit der wahlberechtigten Bevölkerung ihre Stimme abgebe, verschaffe das Ausmaß des Sieges Milei ein starkes Mandat der Öffentlichkeit und signalisiere einen Wendepunkt in der politischen Landschaft Argentiniens. Sein Gegenkandidat Massa, der derzeitige Wirtschaftsminister, habe angekündigt, dass er bis zur formellen Machtübernahme durch Milei in seinem Amt bleiben werde.