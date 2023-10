Das Regierungsprogramm Mileis beinhalte eine Dollarisierung der Wirtschaft, die Abschaffung der Zentralbank, umfassende Privatisierungen, die Schrumpfung des Staatsapparates und die Öffnung für den internationalen Handel. Für viele der Maßnahmen werde aber die Zustimmung des Parlaments benötigt. Die Verhandlungsbereitschaft dafür sei bei den drei großen Parteien in Argentinien wenig ausgeprägt.



Durch Fehler der aktuellen Regierung sowie durch Äußerungen Mileis habe sich die ohnehin kritische Lage Argentiniens weiter verschärft: Das Land befinde sich erneut am Rande des Zahlungsausfalls. Eine handlungsfähige Regierung wäre vonnöten, um das Land aus der Krise zu führen, allerdings sei das nicht absehbar.



Um einen Zahlungsausfall zu verhindern, sei Argentinien auf die Unterstützung durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) angewiesen. Darauf könne aber nur eine handlungsfähige Regierung mit einem glaubwürdigen Plan für die Stabilisierung der Wirtschaft hoffen. Weder Milei noch die Peronisten scheinen in der Lage zu sein dies zu bewerkstelligen, so die Analysten der DekaBank.



Die Dollarisierung stelle eine grundsätzlich mögliche Alternative dar, um die Inflation zu bekämpfen. Allerdings sei dies aus Sicht der Analysten im aktuellen Umfeld weder darstellbar noch empfehlenswert.







Eine Stichwahl im November erscheine aus heutiger Sicht wahrscheinlich. In dieser dürfte sich Milei gegen den Peronisten Massa durchsetzen. In den Parlamentswahlen, wo die Hälfte des Abgeordnetenhauses und ein Drittel der Senatoren neugewählt würden, dürften weder die Partei Mileis noch die anderen zwei großen Parteien eine Mehrheit erhalten.