London (www.aktiencheck.de) - Der liberale Außenseiter Javier Milei hat gestern die argentinischen Präsidentschaftswahlen mit 56% der Stimmen gegen den linken peronistischen Regierungskandidaten Sergio Massa gewonnen, so Michael Langham, Emerging Markets Analyst im Global Macro Research Team bei abrdn.Was die Außenbeziehungen betreffe, so habe sich Milei in der Vergangenheit kritisch gegenüber China, Argentiniens wichtigstem Handelspartner und einer wichtigen Finanzierungsquelle, geäußert, seine Rhetorik aber in letzter Zeit etwas abgeschwächt. Er werde sich um engere Beziehungen zu den USA bemühen und unterstütze Donald Trump besonders nachdrücklich.Milei werde wahrscheinlich auf Hürden im Kongress stoßen, wenn er seine radikale Reformagenda durchsetzen wolle. Damit er nennenswerte Erfolge erzielen könne, brauche Argentinien eine schmerzhafte Rezession und umfassende Reformen zur Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds, um ausländische Anleger und inländische Sparer zu ermutigen, wieder in das Land zu investieren. (20.11.2023/ac/a/m)