Archer Daniels Midland Company (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Ticker-Symbol: ADM, NYSE-Symbol: ADM) ist weltweit einer der führenden Nahrungsmittel- und Agrarkonzerne. Das Unternehmen beschafft, transportiert, lagert, verarbeitet und vermarktet Agrar-Rohstoffe und -Produkte. Neben Getreide und Ölsaaten wird auch Kakao verarbeitet. Diese so hergestellten Produkte dienen primär zwei Verwendungsmöglichkeiten: Sie werden zu Nahrungsmitteln oder Inhaltsstoffen von Nahrungsmitteln. (23.01.2024/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Archer Daniels Midland unter Druck aufgrund laufender Untersuchung - AktiennewsDie Aktien von Archer Daniels Midland (ADM) (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Ticker-Symbol: ADM, NYSE-Symbol: ADM) verzeichnen erhebliche Verluste von mehr als 20%, so die Experten von XTB.Das Unternehmen sei derzeit der größte Verlierer im S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0). Die starken Rückgänge seien Berichten über schlechte Buchführungspraktiken innerhalb des Unternehmens gefolgt. Zusätzlich habe ADM die beurlaubung des Chief Financial Officer Vikram Luthar angekündigt und die Veröffentlichung seiner Jahres- und Quartalsberichte verschoben. Die Untersuchung konzentriere sich auf "intersegmentäre Transaktionen" in der Ernährungssparte von ADM, die Lebensmittelzutaten für Menschen und Tiere produziere. Das Unternehmen arbeite mit einem externen Rechtsberater und einem Prüfungsausschuss zusammen, um die Angelegenheit zu klären. Diese Situation werfe Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen auf die zukünftigen Geschäftsabläufe und den Ruf von ADM auf, insbesondere vor dem Hintergrund der Geschichte des Unternehmens, die einen Preiskartellskandal aus den 1990er Jahren einschließe. Die Untersuchung sei als Reaktion auf eine Dokumentenanfrage der SEC eingeleitet worden.Das Unternehmen habe seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2023 auf 6,90 USD pro Aktie gesenkt, im Vergleich zu zuvor prognostizierten 7 USD. Darüber hinaus habe Archer Daniels Midland die Prognosen für seine Ernährungssparte zurückgezogen. Dieser Schritt sei eine Reaktion auf die laufende Untersuchung.Tradegate-Aktienkurs ADM-Aktie:48,50 EUR +2,32% (23.01.2024, 23:01)