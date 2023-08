XETRA-Aktienkurs Archer Daniels Midland-Aktie:

73,60 EUR -1,60% (23.08.2023, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Archer Daniels Midland-Aktie:

81,13 USD +0,45% (23.08.2023, 22:00)



ISIN Archer Daniels Midland-Aktie:

US0394831020



WKN Archer Daniels Midland-Aktie:

854161



Ticker-Symbol Archer Daniels Midland-Aktie:

ADM



NYSE-Symbol Archer Daniels Midland-Aktie:

ADM



Kurzprofil Archer Daniels Midland Company:



Archer Daniels Midland Company (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Ticker-Symbol: ADM, NYSE-Symbol: ADM) ist weltweit einer der führenden Nahrungsmittel- und Agrarkonzerne. Das Unternehmen beschafft, transportiert, lagert, verarbeitet und vermarktet Agrar-Rohstoffe und -Produkte. Neben Getreide und Ölsaaten wird auch Kakao verarbeitet. Diese so hergestellten Produkte dienen primär zwei Verwendungsmöglichkeiten: sie werden zu Nahrungsmitteln oder Inhaltsstoffen von Nahrungsmitteln. (24.08.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Archer Daniels Midland: Weiteres bullisches Signal - ChartanalyseDie Aktie von Archer Daniels Midland (ADM) (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Ticker-Symbol: ADM, NYSE-Symbol: ADM) befindet sich seit dem Abprall am Widerstand um 87,30 USD Anfang August in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am Vortag sei das Papier bis 79,69 USD zurückgekommen, habe dann aber eine Tagesumkehr vollziehen und deutlich höher bei 81,13 USD aus dem Handel gehen können. Damit sei die Unterstützung um 80 USD verteidigt worden. Zudem zeige sich die ADM-Aktie mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten.Die ADM-Aktie könnte die bullische Vortageskerze am heutigen Donnerstag bestätigen und vor einem nachhaltigen Abprall an der Unterstützung um 80 USD stehen. Gelinge ein Durchbruch über den 50er-EMA würde ein weiteres bullisches Signal entstehen und ein Hochlauf zum 10er-EMA bei 82,70 USD wahrscheinlich werden. Darüber würde sich der Widerstand um 84 USD als nächste Anlaufmarke befinden. Komme es hingegen zu einem Kursrutsch unter 80 USD, wäre die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke bei 78 USD die nächste Anlaufmarke. (Analyse vom 24.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Archer Daniels Midland-Aktie:74,60 EUR -0,27% (24.08.2023, 08:31)