XETRA-Aktienkurs Archer Daniels Midland-Aktie:

54,00 EUR -14,01% (22.01.2024, 13:49)



NYSE-Aktienkurs Archer Daniels Midland-Aktie:

68,19 USD -0,80% (19.01.2024, 22:00)



ISIN Archer Daniels Midland-Aktie:

US0394831020



WKN Archer Daniels Midland-Aktie:

854161



Ticker-Symbol Archer Daniels Midland-Aktie:

ADM



NYSE-Symbol Archer Daniels Midland-Aktie:

ADM



Kurzprofil Archer Daniels Midland Company:



Archer Daniels Midland Company (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Ticker-Symbol: ADM, NYSE-Symbol: ADM) ist weltweit einer der führenden Nahrungsmittel- und Agrarkonzerne. Das Unternehmen beschafft, transportiert, lagert, verarbeitet und vermarktet Agrar-Rohstoffe und -Produkte. Neben Getreide und Ölsaaten wird auch Kakao verarbeitet. Diese so hergestellten Produkte dienen primär zwei Verwendungsmöglichkeiten: sie werden zu Nahrungsmitteln oder Inhaltsstoffen von Nahrungsmitteln. (22.01.2024/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Archer Daniels Midland-Aktienanalyse von Roth MKM:Roth MKM streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Archer Daniels Midland-Aktie (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Ticker-Symbol: ADM, NYSE-Symbol: ADM) und senkt das Kursziel.Das Analysehaus senke seine Schätzungen für 2024 und 2025, nachdem der Nahrungsmittel- und Agrarkonzern bekannt gegeben habe, dass CFO Vikram Luther aufgrund einer laufenden Untersuchung bezüglich bestimmter Buchhaltungspraktiken und -verfahren in Bezug auf das Segment Nutrition Reporting, die nach einer freiwilligen Anforderung von Dokumenten durch die SEC eingeleitet worden sei, in den Verwaltungsurlaub versetzt worden sei, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Archer Daniels Midland habe auch die Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 nach unten revidiert. Roth MKM habe die Herabstufung der Aktie mit der Unsicherheit über die langfristige Rentabilität des Ernährungssegments des Unternehmens und dem jüngsten Rückgang der Quetschmargen begründet.Roth MKM hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Archer Daniels Midland-Aktie von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 98 auf 66 USD gesenkt. (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Archer Daniels Midland-Aktie:53,00 EUR -15,34% (22.01.2024, 14:05)