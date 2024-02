NYSE-Aktienkurs ADM-Aktie:

Kurzprofil Archer Daniels Midland Company:



Archer Daniels Midland Company (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Ticker-Symbol: ADM, NYSE-Symbol: ADM) ist weltweit einer der führenden Nahrungsmittel- und Agrarkonzerne. Das Unternehmen beschafft, transportiert, lagert, verarbeitet und vermarktet Agrar-Rohstoffe und -Produkte. Neben Getreide und Ölsaaten wird auch Kakao verarbeitet. Diese so hergestellten Produkte dienen primär zwei Verwendungsmöglichkeiten: Sie werden zu Nahrungsmitteln oder Inhaltsstoffen von Nahrungsmitteln. (01.02.2024/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Archer Daniels Midland-Aktienanalyse von der Citigroup:Thomas Palmer, Analyst der Citigroup, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von Archer Daniels Midland Company (ADM) (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Ticker-Symbol: ADM, NYSE-Symbol: ADM) auf.Die sich in letzter Zeit verschlechternden Margen bei Ölsaaten und Biokraftstoffen dürften die Erträge des Unternehmens belasten. Die Aktien würden sich bei den Multiplikatoren den Tiefstständen des letzten Jahrzehnts nähern, was es schwierig mache, eine weitere Kompression der Multiplikatoren zu fordern. Es gebe aber jede Menge Gegenwind bei den Gewinnen.Die Analysten der Citigroup stufen die Archer Daniels Midland-Aktie in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "neutral" und einem Kursziel von 57 USD ein. (Analyse vom 31.01.2024)Börsenplätze ADM-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ADM-Aktie:51,00 EUR +0,39% (01.02.2024, 11:02)