XETRA-Aktienkurs Archer Daniels Midland-Aktie:

73,80 EUR +1,65% (08.09.2023, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Archer Daniels Midland-Aktie:

78,81 USD +0,36% (08.09.2023, 22:00)



ISIN Archer Daniels Midland-Aktie:

US0394831020



WKN Archer Daniels Midland-Aktie:

854161



Ticker-Symbol Archer Daniels Midland-Aktie:

ADM



NYSE-Symbol Archer Daniels Midland-Aktie:

ADM



Kurzprofil Archer Daniels Midland Company:



Archer Daniels Midland Company (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Ticker-Symbol: ADM, NYSE-Symbol: ADM) ist weltweit einer der führenden Nahrungsmittel- und Agrarkonzerne. Das Unternehmen beschafft, transportiert, lagert, verarbeitet und vermarktet Agrar-Rohstoffe und -Produkte. Neben Getreide und Ölsaaten wird auch Kakao verarbeitet. Diese so hergestellten Produkte dienen primär zwei Verwendungsmöglichkeiten: sie werden zu Nahrungsmitteln oder Inhaltsstoffen von Nahrungsmitteln. (11.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Archer Daniels Midland: Erneuter Kursrückgang - ChartanalyseDie Aktie von Archer Daniels Midland (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Ticker-Symbol: ADM, NYSE-Symbol: ADM) befindet sich seit dem Abprall am Widerstand bei 87,30 USD in einer Abwärtsbewegung und hat dabei im bisherigen Verlaufstief vom 6. September 77,04 USD erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei das Papier auch aus der Ichimoku-Wolke nach unten ausgebrochen, womit ein langfristiges Schwächesignal generiert worden sei. Aktuell befinde sich das Papier in einer Erholung, die mit dem Vortageshoch bei 79,51 USD direkt am 10er-EMA ausgelaufen sein könnte.Die Archer Daniels Midland-Aktie sei am Vortag direkt am 10er-EMA nach unten abgeprallt und mit einer sehr bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen. Das Papier könnte diese bärische Vortageskerze am heutigen Montag bestätigen und vor einem weiteren Kursrückgang stehen. Dabei sollte das Verlaufstief bei 77,04 USD dem Abwärtstrend folgend unterschritten und die Unterstützung bei 76 USD angelaufen werden. Könne die Aktie hingegen über den 10er-EMA ansteigen, würde sich der nächste Widerstand direkt bei 80 USD befinden. (Analyse vom 11.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Archer Daniels Midland-Aktie:73,60 EUR 0,00% (11.09.2023, 08:30)