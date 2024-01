NYSE-Aktienkurs ADM-Aktie:

Archer Daniels Midland Company (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Ticker-Symbol: ADM, NYSE-Symbol: ADM) ist weltweit einer der führenden Nahrungsmittel- und Agrarkonzerne. Das Unternehmen beschafft, transportiert, lagert, verarbeitet und vermarktet Agrar-Rohstoffe und -Produkte. Neben Getreide und Ölsaaten wird auch Kakao verarbeitet. Diese so hergestellten Produkte dienen primär zwei Verwendungsmöglichkeiten: Sie werden zu Nahrungsmitteln oder Inhaltsstoffen von Nahrungsmitteln.



London (www.aktiencheck.de) - Archer Daniels Midland-Aktienanalyse von Barclays:

Benjamin Theuer, Analyst von Barclays, stuft die Aktie von Archer Daniels Midland Company (ADM) von "overweight" auf "underweight" herab und reduziert das Kursziel von 95 USD auf 60 USD.

Der Analyst begründe die Herabstufung mit schwächeren Verarbeitungsmargen, schwierigeren Ethanolvergleichen und anhaltenden Herausforderungen im Bereich Ernährung. Darüber hinaus habe ADM am Sonntag einen unerwarteten CFO-Wechsel angekündigt und seine Q4-Ergebnisse verzögert. Theuer erkläre, dass neue Sojaverarbeitungskapazitäten in den USA die Preise für Sojabohnenöl und -mehl unter Druck setzen würden, was sich mittelfristig negativ auf die Sojaverarbeitung auswirke. Während die Nachfrage nach Sojaschrot im Allgemeinen stabil bis leicht steigend sei, werde das derzeitige Überangebot an Schrot nicht richtig absorbiert, was zu einer negativen Marktstimmung in einem normalerweise saisonal positiven Umfeld führe. ADM, das im Vergleich zu anderen Unternehmen eine größere Präsenz in den USA habe, dürfte von den Problemen auf dem Markt für Sojaschrot stärker betroffen sein, da ein Großteil der erhöhten Kapazitäten in den USA untergebracht sei.

Benjamin Theuer, Analyst von Barclays, stuft die ADM-Aktie von "overweight" auf "underweight" herunter. (Analyse vom 22.01.2024)