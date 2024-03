NYSE-Aktienkurs ADM-Aktie:

58,86 USD +3,14% (13.03.2024, 15:40)



US0394831020



854161



ADM



ADM



Archer Daniels Midland Company (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Ticker-Symbol: ADM, NYSE-Symbol: ADM) ist weltweit einer der führenden Nahrungsmittel- und Agrarkonzerne. Das Unternehmen beschafft, transportiert, lagert, verarbeitet und vermarktet Agrar-Rohstoffe und -Produkte. Neben Getreide und Ölsaaten wird auch Kakao verarbeitet. Diese so hergestellten Produkte dienen primär zwei Verwendungsmöglichkeiten: Sie werden zu Nahrungsmitteln oder Inhaltsstoffen von Nahrungsmitteln. (13.03.2024/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Archer Daniels Midland-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Andrew Strelzik, Analyst von BMO Capital Markets, senkt das Kursziel für die Aktie von Archer Daniels Midland Company (ADM) (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Ticker-Symbol: ADM, NYSE-Symbol: ADM) von 66 auf 60 USD.Das Unternehmen ergreife die geeigneten Maßnahmen, um ein sich normalisierendes operatives Umfeld zu steuern und abzumildern, indem es den Fokus auf Produktivitätsinitiativen verstärke und inmitten des Drucks auf die Aktie durch interne und zyklische Dynamiken zu Aktienrückkäufen übergehe, so Andrew Strelzik in einer Research-Note. BMO füge jedoch hinzu, dass Archer Daniels zwar kontrolliere, was es könne, während sich das Umfeld normalisiere, aber der fundamentale Druck das Unternehmen an der Seitenlinie halte.Andrew Strelzik, Analyst von BMO Capital Markets, stuft die Aktie von Archer Daniels Midland weiterhin mit "market-perform" ein. (Analyse vom 13.03.2024)