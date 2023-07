XETRA-Aktienkurs Archer Daniels Midland-Aktie:

Kurzprofil Archer Daniels Midland Company:



Archer Daniels Midland Company (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Ticker-Symbol: ADM, NYSE-Symbol: ADM) ist weltweit einer der führenden Nahrungsmittel- und Agrarkonzerne. Das Unternehmen beschafft, transportiert, lagert, verarbeitet und vermarktet Agrar-Rohstoffe und -Produkte. Neben Getreide und Ölsaaten wird auch Kakao verarbeitet. Diese so hergestellten Produkte dienen primär zwei Verwendungsmöglichkeiten: sie werden zu Nahrungsmitteln oder Inhaltsstoffen von Nahrungsmitteln. (25.07.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Archer Daniels Midland-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von Archer Daniels Midland (ISIN: US0394831020, WKN: 854161, Ticker-Symbol: ADM, NYSE-Symbol: ADM) befindet sich seit dem Verlaufstief bei 69,92 USD vom 1. Juni in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei habe das Papier am Vortag die Widerstandszone im Bereich von 84 USD erreicht und sei hier mit dem Tageshoch bei 83,73 USD wieder nach unten abgeprallt und mit einer Tageskerze mit einem langen oberen Schatten aus dem Handel gegangen. Kurzfristig sei die Aktie zudem überkauft. Vor den heutigen Quartalszahlen notiere das Papier außerbörslich nahezu unverändert.AusblickDie ADM-Aktie könnte am Widerstandsbereich um 84 USD nach unten abprallen und zunächst eine Korrektur einleiten und die kurzfristige Überkauftheit abbauen. Die erste Zielmarke wäre dabei der 10er-EMA im Bereich von aktuell 80,68 USD. Gehe es weiter tiefer, würde sich die nächste wichtige Unterstützungszone im Bereich von 80 USD befinden. Könne die Aktie direkt durch den Widerstand bei 84 USD nach oben durchbrechen, würde ein weiteres Long-Signal generiert werden. In diesem Fall wäre ein weiterer Hochlauf zum nächsten Widerstand bei 86,20 USD möglich. (Analyse vom 25.07.2023)Börsenplätze Archer Daniels Midland-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Archer Daniels Midland-Aktie:75,60 EUR +0,53% (25.07.2023, 08:22)