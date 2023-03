Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

27,005 EUR +2,74% (29.03.2023, 11:03)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



Euronext Amsterdam-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (29.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von der UBS:Andrew Jones, Analyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT).Die Aktien seien in den letzten drei Wochen trotz verbesserter Stahlspreads und langfristiger Aussichten um 15% gefallen, so der Analyst. Er gehe davon aus, dass die Spreads bei einem Abschwung in den Industrieländern nach dem Lagerabbau im Jahr 2022 "widerstandsfähiger" sein würden. Jones erwarte eine verbesserte Gewinndynamik für ArcelorMittal im ersten und zweiten Quartal, die durch steigende Preise, Volumen und niedrigere Energiekosten angetrieben werde. Der Grund für die doppelte Hochstufung seien die jüngste Aktienkurskorrektur und die verbesserten langfristigen Aussichten.Andrew Jones, Analyst der UBS, stuft die ArcelorMittal-Aktie von "sell" auf "buy" hoch. Das Kursziel werde von 26,00 auf 30,70 EUR angehoben. (Analyse vom 28.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:26,935 EUR +0,62% (29.03.2023, 09:49)