Kursziel

ArcelorMittal-Aktie

(EUR) Rating

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 25,00 Neutral J.P. Morgan Dominic O'Kane 24.04.2023 31,00 Equal Weight Barclays Tom Zhang 18.04.2023 35,00 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 18.04.2023 35,00 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 18.04.2023 40,00 Buy Citigroup - 11.04.2023 37,50 Overweight Morgan Stanley Alain Gabriel 30.03.2023

Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

25,67 EUR -0,64% (02.05.2023, 14:28)



Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

25,30 EUR -1,50% (02.05.2023, 16:37)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



Euronext Amsterdam-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (02.05.2023/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 40,00 oder 25,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal wird am 04.05.2023 die Zahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, haben die Analysten der Citigroup den Titel in einer Studie vom 11.04.2023 mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel laute 40,00 Euro. Citi habe die Aktie im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse am 4. Mai mit einem "30-Tage-Upside-Catalyst-Watch" versehen. Sie erwarte einen "soliden sequenziellen Anstieg des EBITDA", der durch die Stahllieferungen im Quartal unterstützt werde, und prognostiziere, dass die Prognosen für das zweite Quartal positiv ausfallen dürften, da sich die im ersten Quartal angekündigte Preiserhöhung in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlagen werde.Die niedrigste Kursprognose für die ArcelorMittal-Aktie kommt von J.P. Morgan. Analyst Dominic O'Kane hat sie in einer Branchenstudie vom 24.04.2023 unverändert mit "neutral" bewertet. Das Kursziel von 25,00 Euro wurde bestätigt. Die Erholung der Auslieferungen und der Stahlpreise seit Ende vergangenen Jahres dürften sich in einer höheren Profitabilität der Hersteller niederschlagen, so der Analyst. Die Preise dürften allerdings in diesem Jahr einen Höhepunkt erreichen. Bei ArcelorMittal sei derweil die Bilanz 2023 in einem besseren Zustand als in früheren Abschwungphasen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ArcelorMittal-Aktie?Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie: