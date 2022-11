Kursziel

ArcelorMittal-Aktie

(EUR) Rating

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 38,00 Overweight Morgan Stanley Alain Gabriel 15.11.2022 25,00 Neutral Goldman Sachs Nina Dergunova 14.11.2022 33,00 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 11.11.2022 32,00 Overweight Barclays Tom Zhang 10.11.2022 24,50 Neutral J.P. Morgan Luke Nelson 10.11.2022



Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

24,95 EUR -0,56% (21.11.2022)



Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

24,93 EUR -0,58% (21.11.2022)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



Euronext Amsterdam-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (22.11.2022/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 38,00 oder 24,50 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal hat am 10.11.2022 die Zahlen für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 10. November zu entnehmen ist, habe der Stahlkonzern im Zuge des sich eintrübenden Marktumfeldes empfindliche Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen. Die über zwei Jahre anhaltenden starken Bedingungen hätten sich im dritten Quartal verschlechtert, habe Konzernchef Aditya Mittal erklärt. Niedrigere Stahlpreise, deutlich höhere Kosten - insbesondere für Energie - sowie der Abbau von Lagerbeständen hätten den Gewinn belastet.Die Auslieferungen seien im dritten Quartal um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen, was vor allem auf eine sinkende Nachfrage in Europa zurückzuführen gewesen sei. Der Umsatz sei von 20,2 Milliarden auf knapp 19 Milliarden US-Dollar gesunken. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 2,7 Milliarden Dollar mehr als halbiert worden. Von ArcelorMittal zuvor befragte Analysten hätten hier noch weniger erwartet. Unter dem Strich sei mit 993 Millionen nur ein Bruchteil der 4,6 Milliarden Dollar übrig geblieben, die ArcelorMittal im Vorjahreszeitraum erzielt habe. Auch im Vergleich zum Vorquartal seien Umsatz und Ergebnis zurückgegangen.Die kurzfristigen Aussichten für die Branche seien unsicher, und Vorsicht sei geboten, so der Konzernchef. Für das vierte Quartal habe ArcelorMittal seine Kapazitäten mit Blick auf die schwache Nachfrage in Europa angepasst. Für Europa gehe das Unternehmen für dieses Jahr von einer um bis zu sieben Prozent sinkenden Nachfrage aus. In den USA erwarte ArcelorMittal zwar einen insgesamt leicht steigenden Verbrauch. Jedoch falle der Abbau von Lagerbeständen insbesondere in der zweiten Jahreshälfte stärker ins Gewicht als gedacht, sodass die Nachfrage um ein Prozent sinken könnte.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Alain Gabriel, Analyst von Morgan Stanley, den Titel in einer Studie vom 15.11.2022 weiterhin mit dem Votum "overweight" bewertet. Das Kursziel wurde von 40,00 auf 38,00 EUR gesenkt.