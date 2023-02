Kursziel

ArcelorMittal-Aktie

(EUR) Rating

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 37,00 Overweight Barclays Tom Zhang 15.02.2023 35,60 Outperform Banco Santander Robert Jackson 14.02.2023 - Neutral J.P. Morgan Dominic O'Kane 13.02.2023 35,00 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 10.02.2023 26,00 Sell UBS Andrew Jones 09.02.2023

Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

28,43 EUR +1,28% (20.02.2023, 17:38)



Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

28,495 EUR +0,69% (20.02.2023, 17:30)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



Euronext Amsterdam-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (20.02.2023/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 37,00 oder 26,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal hat am 09.02.2023 die Zahlen für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 9. Februar zu entnehmen ist, hätten stark gestiegene Energiekosten, eine Abschreibung auf ein Werk in der Ukraine und der Rückgang der ausgelieferten Menge den Stahlhersteller im vergangenen Jahr belastet. Der Überschuss sei um 38 Prozent auf 9,3 Mrd. USD (8,7 Mrd. Euro) zurückgegangen. Der Umsatz habe dank des gestiegenen Stahlpreises, mit dem die gesunkene Auslieferungsmenge habe mehr als kompensiert werden können, um vier Prozent auf knapp 80 Milliarden Dollar zugelegt.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBIDTA) sei um 27 Prozent auf rund 14 Mrd. USD zurückgegangen. Experten hätten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Konzernchef Aditya Mittal rechne bei den Auslieferungen im laufenden Jahr wieder mit einem Anstieg sowie mit einem positiven Kapitalzufluss aus dem operativen Geschäft. Er habe zudem höhere Investitionen angekündigt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Tom Zhang, Analyst von Barclays, den Titel in einer Studie vom 15.02.2023 weiterhin mit dem Votum "overweight" bewertet. Das Kursziel wurde von 35,00 auf 37,00 Euro angehoben. Zhang bleibe optimistisch für die europäische Stahlbranche. Wichtigste Erkenntnis der Berichtssaison sei, dass dank hoher Produktionsdisziplin die operativen Ergebnisse höher lägen als in vergangenen Bodenbildungsphasen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ArcelorMittal-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick: