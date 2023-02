Kursziel

Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

27,245 EUR -0,58% (08.02.2023, 16:44)



Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

27,185 EUR -0,89% (08.02.2023)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



Euronext Amsterdam-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (08.02.2023/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 35,00 oder 24,50 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal wird am 09.02.2023 die Zahlen für das vierte Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Amos Fletcher, Analyst von Barclays, den Titel in einer Branchenstudie vom 11.01.2023 weiterhin mit dem Votum "overweight" bewertet. Das Kursziel wurde von 32,00 auf 35,00 Euro angehoben. Die Öffnung des chinesischen Marktes nach den Covid-Restriktionen und die Erholung des Immobiliensektors dürften eine beschleunigte Rohstoffnachfrage begünstigen, so der Analyst. In Verbindung mit weiteren Maßnahmen zur Stärkung des Verbrauchervertrauens, einer Unterinvestition auf der Angebotsseite und der erwarteten Bodenbildung bei der Rohstoffnachfrage außerhalb Chinas, dürfte 2023 ein starkes Jahr für die Minen- und Stahlkonzerne werden.Die niedrigste Kursprognose für die ArcelorMittal-Aktie kommt von J.P. Morgan. Analyst Dominic O'Kane hat sie in einer Branchenstudie vom 18.01.2023 unverändert mit "neutral" bewertet. Das Kursziel wurde von 23,00 auf 24,50 Euro erhöht. Die Aktie stehe zudem auf der Liste "Negative Catalyst Watch" von J.P. Morgan, was negative Erwartungen für die anstehenden Zahlen zum Schlussquartal 2022 impliziere.Nach einem teils mehr als 30-prozentigen Kursanstieg der europäischen Stahlaktien seit November sei O'Kane für die Schlussquartalszahlen generell vorsichtiger als der Konsens. Die Geschäftszahlen dürften die Gewinnschätzungen für das Auftaktquartal sowie das Jahr 2023 sinken lassen, wenngleich die J.P. Morgan-Ökonomen nun nicht mehr mit einer Rezession in Europa gerechnet hätten. Zudem bestehe immer noch die Gefahr einer US-Rezession im Schlussquartal.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick: