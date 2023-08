Kursziel

ArcelorMittal-Aktie

(EUR) Rating

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 35,00 Overweight Morgan Stanley Alain Gabriel 03.08.2023 29,00 Equal Weight Barclays Tom Zhang 31.07.2023 23,50 Neutral J.P. Morgan Moses Ola 28.07.2023 34,00 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 28.07.2023 30,70 Buy UBS Andrew Jones 20.07.2023

Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

24,44 EUR -2,30% (08.08.2023, 12:36)



Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

24,45 EUR -1,73% (08.08.2023, 12:29)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



Euronext Amsterdam-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (08.08.2023/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 35,00 oder 23,50 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal hat am 27.07.2023 die Zahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Juli zu entnehmen ist, habe ArcelorMittal die Prognose für den weltweiten Stahlverbrauch außerhalb Chinas wegen einer schwachen Nachfrage in Europa und den Vereinigten Staaten gesenkt. Außerhalb der Volksrepublik rechne der Konzern jetzt nur noch mit einem um 1 bis 2 Prozent wachsenden Stahlverbrauch. Bisher habe die Prognose bei plus 2 bis 3 Prozent gelegen.Im ersten Halbjahr habe der Stahlhersteller weniger als vor einem Jahr produziert und auch weniger ausgeliefert. Der Umsatz sei um fast 16 Prozent auf 37 Milliarden US-Dollar (rund 33,3 Mrd. Euro) zurückgegangen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 57 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar eingeknickt. Experten hätten allerdings mit einem noch stärkeren Einbruch gerechnet.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Alain Gabriel, Analyst von Morgan Stanley, den Titel in einer Studie vom 03.08.2023 unverändert mit dem Votum "overweight" bewertet. Das Kursziel wurde von 35,50 auf 35,00 Euro gesenkt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ArcelorMittal-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick: