ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 30,00 Overweight J.P. Morgan Patrick Jones 12.02.2024 27,00 Equal Weight Barclays Tom Zhang 08.02.2024 27,00 Buy UBS Andrew Jones 08.02.2024 33,00 Buy Jefferies Cole Hathorn 08.02.2024 29,00 Hold BofA Securities Patrick Mann 09.02.2024

25,53 EUR +0,39% (19.02.2024, 08:00)



25,645 EUR +1,62% (16.02.2024)



LU1598757687



A2DRTZ



ARRD



MT



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (19.02.2024/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 33,00 oder 27,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal hat am 08.02.2024 die Zahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 8. Februar zu entnehmen ist, rechne der Stahlhersteller im laufenden Jahr trotz der fragilen Lage der Wirtschaft in vielen wichtigen Ländern mit einer Belebung der Nachfrage außerhalb von China. 2024 werde der Verbrauch unter anderem wegen eines hohen Stahlverbrauchs in Indien zwischen 3% und 4% steigen. Neben der Erwartung guter Geschäfte in Indien neige sich bei vielen Kunden die Phase des Lagerabbaus dem Ende zu. Der Abbau von Beständen habe im vergangenen Jahr auf die Nachfrage gedrückt.Bei ArcelorMittal selbst habe dies zu einer leicht gesunkenen Produktion geführt. Zusammen mit den deutlich niedrigeren Preisen habe dies einen starken Rückgang von Umsatz und Ergebnis ergeben. Die Erlöse seien 2023 im Vergleich zum Vorjahr um fast 15% auf 68 Milliarden Dollar (63 Mrd. Euro) gesunken. Der Gewinn sei um 90% auf 919 Millionen Dollar eingebrochen. Neben dem schwachen operativen Geschäft habe der Verkauf des Geschäfts in Kasachstan auf den Gewinn gedrückt. ArcelorMittal konkurriere unter anderem mit den deutschen Unternehmen thyssenkrupp und Salzgitter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Cole Hathorn, Analyst von Jefferies, den Titel in einer Studie vom 08.02.2024 weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel laute nach wie vor 33,00 Euro. Hathorn habe eine starke Entwicklung des Free Cashflow gelobt. Gleiches gelte für die Schaffung eines neuen Unternehmenssegments, das zeigen dürfte, dass die Geschäfte in Indien unterbewertet seien.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ArcelorMittal-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick: