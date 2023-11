Kursziel

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 28,00 Buy UBS Andrew Jones 16.11.2023 26,00 Equal Weight Barclays Tom Zhang 15.11.2023 33,00 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 10.11.2023 26,00 Neutral Oddo BHF Maxime Kogge 10.11.2023 - Neutral J.P. Morgan Patrick Jones 08.11.2023



Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

22,00 EUR +0,05% (20.11.2023)



Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

22,05 EUR +0,66% (20.11.2023)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



Euronext Amsterdam-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (21.11.2023/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 33,00 oder 26,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal hat am 09.11.2023 die Zahlen für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 09. November zu entnehmen ist, habe der Stahlkonzern einen Rückgang des Nettogewinns für das dritte Quartal 2023 bekannt gegeben, der auf einen niedrigeren durchschnittlichen Stahlverkaufspreis zurückzuführen sei. Für den Dreimonatszeitraum bis zum 30. September habe das Unternehmen einen Nettogewinn von 929 Mio. USD oder 1,10 USD pro Aktie gemeldet, weniger als die 993 Mio. USD oder 1,11 USD pro Aktie, die im gleichen Zeitraum des Vorjahres erzielt worden seien.Der Gewinn vor Steuern und nicht beherrschenden Anteilen habe bei 1,233 Mrd. USD gelegen, gegenüber 1,426 Mrd. USD im Jahr 2022. Das Betriebsergebnis sei von 1,651 Mrd. USD im Vorjahr auf 1,203 Mrd. USD zurückgegangen. Das EBITDA habe bei 1,865 Mrd. USD gelegen, gegenüber 2,660 Mrd. USD im Vorjahr. Der Umsatz habe mit 16,616 Mrd. USD unter dem Vorjahreswert von 18,975 Mrd. USD gelegen, was in erster Linie auf niedrigere durchschnittliche Stahlverkaufspreise von minus 12,5% zurückzuführen sei.Mit Blick auf das Gesamtjahr habe ArcelorMittal gesagt: "Die Investitionen für das Geschäftsjahr 2023 werden voraussichtlich in der Mitte der zuvor kommunizierten Prognosespanne (4,5 bis 5,0 Mrd. USD) liegen; strategische Wachstumsprojekte bleiben auf Kurs und werden voraussichtlich 1,3 Mrd. USD zusätzliches normalisiertes EBITDA liefern." Ferner habe das Unternehmen erklärt, dass es die mittel- und langfristigen Aussichten für die Stahlnachfrage weiterhin positiv einschätze.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Bastian Synagowitz, Analyst der Deutschen Bank, den Titel in einer Studie vom 10.11.2023 unverändert mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel wurde auf 33,00 Euro belassen. Das dritte Quartal des Stahlkonzerns sei ganz ok gewesen, so der Analyst. Der Spotmarkt habe die Talsohle durchschritten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ArcelorMittal-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick: