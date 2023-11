Kursziel

ArcelorMittal-Aktie

(EUR) Rating

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 33,00 Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 31.10.2023 28,00 Buy UBS Andrew Jones 30.10.2023 25,00 Neutral BofA Securities Patrick Mann 18.10.2023 20,00 Neutral J.P. Morgan Moses Ola 15.10.2023 27,00 Equal Weight Barclays Tom Zhang 09.10.2023

Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

21,47 EUR -1,51% (07.11.2023)



Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

21,39 EUR -1,45% (07.11.2023)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



Euronext Amsterdam-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, Euronext Amsterdam-Symbol: MT) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 33,00 oder 20,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal wird am 09.11.2023 die Zahlen für das dritte Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Bastian Synagowitz, Analyst der Deutschen Bank, den Titel in einer Studie vom 31.10.2023 unverändert mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel wurde auf 33,00 Euro belassen. Ein Grubenunglück in Kasachstan dürfte den Abschied des Stahlherstellers von diesem Produktionsstandort beschleunigen, so der Analyst. Der Konzern sei in der Vergangenheit wegen Sicherheits- und Umweltvorfällen zunehmend unter Druck geraten.Die niedrigste Kursprognose für die ArcelorMittal-Aktie kommt von J.P. Morgan. Analyst Moses Ola hat sie in einer Branchenstudie vom 15.10.2023 unverändert mit "neutral" bewertet. Das Kursziel wurde von 23,50 auf 20,00 Euro gesenkt. Angesichts der kurzfristig unter Druck stehenden Stahlpreise wegen höherer Importe und einer schwächeren Nachfrage dürften potenzielle Kapazitätskürzungen im europäischen Stahlsektor im Fokus bleiben, so Ola. Für ArcelorMittal habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 bis 2025 nach unten geschraubt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ArcelorMittal-Aktie?Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie: