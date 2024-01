ASX-Aktienkurs Arcadium Lithium CDI-Aktie:

7,50 AUD -7,29% (22.01.2024, 06:10)



ISIN Arcadium Lithium CDI-Aktie:

AU0000305724



WKN Arcadium Lithium CDI-Aktie:

A3E13Q



Ticker-Symbol Arcadium Lithium CDI-Aktie:

7WO



ASX-Symbol Arcadium Lithium CDI-Aktie:

LTM



Kurzprofil Arcadium Lithium plc:



Arcadium Lithium plc (ISIN: AU0000305724, WKN: A3E13Q, Ticker-Symbol: 7WO, ASX-Symbol: LTM) ist ein aus der Fusion des US-Bergbaukonzerns Livent und des australischen Lithiumproduzenten Allkem entstandener Konzern. Arcadium Lithium ist nach Albemarle und SQM der drittgrößte Lithiumproduzent der Welt. (22.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Arcadium Lithium-Aktienanalyse von Evercore ISI:Evercore ISI senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Arcadium Lithium plc (ISIN: AU0000305724, WKN: A3E13Q, Ticker-Symbol: 7WO, ASX-Symbol: LTM).Das Analysehaus habe seine Pro-forma-Annahmen überprüft und mit den Änderungen des Lithiumpreises in Einklang gebracht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nachdem die Fusion am 4. Januar abgeschlossen worden sei und die NewCo eine erste Pro-forma-Prognose für 2024 vorlegen werde, führe Evercore ISI die starke Abweichung von den Marktschätzungen auf die Ungewissheit über das Mengenwachstum sowie die Unsicherheit darüber zurück, wie viel Material im ersten Halbjahr 2024 in die Lieferkette gelangen werde.Evercore ISI hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Arcadium Lithium CDI-Aktie bestätigt und das Kursziel von von 38 auf 9 USD gesenkt. (Analyse vom 19.01.2024)Börsenplätze Arcadium Lithium CDI-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Arcadium Lithium CDI-Aktie:4,48 EUR -2,61% (22.01.2024, 11:47)