ASX-Aktienkurs Arcadium Lithium CDI-Aktie:

7,22 AUD -0,28% (27.02.2024, 06:10)



ISIN Arcadium Lithium CDI-Aktie:

AU0000305724



WKN Arcadium Lithium CDI-Aktie:

A3E13Q



Ticker-Symbol Arcadium Lithium CDI-Aktie:

7WO



ASX-Symbol Arcadium Lithium CDI-Aktie:

LTM



NASDAQ OTC-Symbol Arcadium Lithium CDI-Aktie:

ARLTF



Kurzprofil Arcadium Lithium plc:



Arcadium Lithium plc (ISIN: AU0000305724, WKN: A3E13Q, Ticker-Symbol: 7WO, Australian Stock Exchange-Symbol: LTM, NASDAQ OTC-Symbol: ARLTF) ist ein aus der Fusion des US-Bergbaukonzerns Livent und des australischen Lithiumproduzenten Allkem entstandener Konzern. Arcadium Lithium ist nach Albemarle und SQM der drittgrößte Lithiumproduzent der Welt. (27.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Arcadium Lithium-Aktienanalyse der Scotiabank:Die Analysten der Scotiabank nehmen die Coverage für die Aktie von Arcadium Lithium plc (ISIN: AU0000305724, WKN: A3E13Q, Ticker-Symbol: 7WO, Australian Stock Exchange-Symbol: LTM, NASDAQ OTC-Symbol: ARLTF) nach dem Abschluss der Fusion zwischen Livent und Allkem mit einem "sector perform"-Rating und einem Kursziel von 6,25 USD auf.Die Fusion positioniere Arcadium als einen der wenigen Produzenten, die in den Bereichen Sole, Hartgestein, Lithiumkarbonat und -hydroxid sowie in einer Reihe von Spezialitäten tätig seien. Das Analysehaus konzentriere sich jedoch derzeit auf Aktien, die ihre Konkurrenten übertreffen würden, wenn sich der Lithiumpreis am Spotmarkt zu verbessern beginne, und sei der Meinung, dass Arcadium leicht hinter SQM und Albemarle zurückbleiben könnte.Die Analysten der Scotiabank stufen die Arcadium Lithium-Aktie mit dem Votum "sector perform" ein. (Analyse vom 26.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Arcadium Lithium CDI-Aktie:4,28 EUR -1,83% (27.02.2024, 11:47)