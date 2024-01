NASDAQ OTC-Aktienkurs Arcadium Lithium CDI-Aktie:

5,00 USD -5,66% (19.01.2024, 21:34)



ISIN Arcadium Lithium CDI-Aktie:

AU0000305724



WKN Arcadium Lithium CDI-Aktie:

A3E13Q



Ticker-Symbol Arcadium Lithium CDI-Aktie:

7WO



ASX-Symbol Arcadium Lithium CDI-Aktie:

LTM



NASDAQ OTC-Symbol Arcadium Lithium CDI-Aktie:

ARLTF



Kurzprofil Arcadium Lithium plc:



Arcadium Lithium plc (ISIN: AU0000305724, WKN: A3E13Q, Ticker-Symbol: 7WO, Australian Stock Exchange-Symbol: LTM, NASDAQ OTC-Symbol: ARLTF) ist ein aus der Fusion des US-Bergbaukonzerns Livent und des australischen Lithiumproduzenten Allkem entstandener Konzern. Arcadium Lithium ist nach Albemarle und SQM der drittgrößte Lithiumproduzent der Welt. (22.01.2024/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Arcadium Lithium-Aktienanalyse von der Citigroup:Kate McCutcheon, Analystin der Citigroup, stuft die Aktie von Arcadium Lithium plc (ISIN: AU0000305724, WKN: A3E13Q, Ticker-Symbol: 7WO, Australian Stock Exchange-Symbol: LTM, NASDAQ OTC-Symbol: ARLTF) in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "buy" ein.Arcadium biete das einzige voll integrierte Lithium-Engagement an der australischen Börse in der Lithium-Produktpalette, so Kate McCutcheon in einer Research-Note an die Investoren. Die Citigroup sage, dass das Upstream-Portfolio und die Wachstumsaussichten von Arcadium unter den Mitbewerbern herausragend seien. Arcadium sei gut positioniert, um von seiner führenden Marktposition, der kostengünstigen Chemikalienproduktion und der Diversifizierung seines Portfolios zu profitieren, das zunehmend auf westliche Batterielieferketten ausgerichtet sei, so Citi.Kate McCutcheon, Analystin der Citigroup, stuft die Aktie von Arcadium Lithium mit "buy" und dem Kursziel von 10,75 AUD (Australischer Dollar) ein. (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs Arcadium Lithium CDI-Aktie:4,39 EUR -4,57% (22.01.2024, 12:53)ASX-Aktienkurs Arcadium Lithium CDI-Aktie:7,50 AUD -7,29% (22.01.2024, 06:10)