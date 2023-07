Börsenplätze Arbor Metals-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Arbor Metals-Aktie:

2,29 EUR +0,88% (25.07.2023, 11:26)



Canadian Exchange-Aktienkurs Arbor Metals-Aktie:

3,30 CAD 0,00% (24.07.2023)



Nasdaq OTC-Aktienkurs Arbor Metals-Aktie:

2,56 USD -0,78% (24.07.2023)



ISIN Arbor Metals-Aktie:

CA03880B1040



WKN Arbor Metals-Aktie:

A2PX21



Ticker-Symbol Arbor Metals-Aktie:

432



NASDAQ OTC-Symbol Arbor Metals-Aktie:

ABRMF



Kurzprofil Arbor Metals Corp.:



Arbor Metals Corp. (ISIN: CA03880B1040, WKN: A2PX21, Ticker-Symbol: 432, Nasdaq OTC-Ticker: ABRMF) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das sich mit der Identifizierung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken befasst. Das Unternehmen befindet sich in der Explorationsphase der Entwicklung seiner Explorations- und Evaluierungsgrundstücke. (25.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Arbor Metals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Arbor Metals Corp. (ISIN: CA03880B1040, WKN: A2PX21, Ticker-Symbol: 432, Nasdaq OTC-Ticker: ABRMF) unter die Lupe.Der Lithiumsektor bleibe spannend. Zwar würden die meisten Lithiumaktien noch deutlich unter ihren Allzeithochs notieren. Doch einige Papiere würden sich bereits wieder nach oben kämpfen. Mit Blick auf die Fundamentaldaten sei das nicht überraschend, drohe doch in den kommenden Jahren eine Versorgungslücke mit Lithium.Die großen Produzenten seien bereits dabei, neue Projekte zuzukaufen. Eines der am heißesten gehandelten Unternehmen sei dabei Patriot Battery Metals. Aktuell würden die Anleger auf die Ressource des Unternehmens warten. Flüsterschätzungen würden davon ausgehen, dass Patriot auf dem Corvette-Projekt in Quebec mehr als 100 Tonnen auswiesen könnte. Der Erfolg von Patriot habe zahlreiche Unternehmen dazu veranlasst, in der näheren Umgebung zu bohren. Ein Unternehmen, das auf diese Strategie setze: Arbor Metals. Die Firma habe sich das Jarnet Lithiumprojekt nahe Corvette gesichert. Dazu habe Arbor noch das Millers Crossing Projekt in Nevada.Die Strategie klinge auf den ersten Blick gut: Wo lasse sich vermeintlich rascher Lithium nachweisen als neben einem bereits bestätigten Lithium-Fund? Doch ganz so einfach sei die Strategie nicht. Die Mineralisierung müsse sich nicht zwangsläufig fortsetzen, sie könne in die Tiefe abtauchen oder schlicht auslaufen. Bislang stehe der Nachweis seitens Arbor noch aus, dass man wirklich Lithium - und dann noch in einer wirtschaftlich vertretbaren Größenordnung - auf dem Projekt vorfinden werde. Dafür sei eine Marktkapitalisierung von 200 Millionen Kanadische Dollar durchaus ambitioniert."Der Aktionär" setzt auf Unternehmen, die schon etwas weiter sind. Li-FT Power beispielsweise habe heute die ersten Bohrergebnisse von dem Yellowknife-Projekt in Kanada bekannt gegeben. Und die könnten sich durchaus sehen lassen. Li-FT habe unter anderem 79 Meter mit 1,13 Prozent Lithium oder auch 39 Meter mit 1,43 Prozent getroffen. (Analyse vom 25.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Li-FT Power.