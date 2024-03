Bildnachweis: Pixabay, 593296, StartUpStockPhotos

Die Suche nach Arbeitskräften geht wegen der schwierigen Wirtschaftslage leicht zurück

Das Recruiting wird international

Ein weiterer Aspekt der Internationalisierung: Sprachkenntnisse werden noch wichtiger, besonders Englisch. Bewerbende, die zusätzlich auch noch andere Fremdsprachen oder Auslandserfahrung mitbringen, haben deshalb bald noch bessere Karten – denn sie passen besonders gut in internationale Teams.



Die KI hilft bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels

Die Unternehmen integrieren zunehmend Künstliche Intelligenz (KI) in ihre Strukturen, um dem Mangel an Fachkräften entgegenzuwirken. Das soll helfen, die Produktivität zu steigern. Zudem können die Beschäftigten sich anspruchsvolleren Aufgaben widmen, wenn die KI ihre bisherige Tätigkeit ganz oder teilweise übernimmt.



Gemäß des Indeed-Reports beeinflusst diese Technologie dabei fast alle Berufsfelder, was sowohl Chancen als auch Risiken in sich birgt.



Trotz dieser Impulse durch die KI wird der Fachkräftemangel auf Jahre eine große Herausforderung bleiben. So viel steht fest.



Unternehmen müssen mehr für sich werben

Fest steht auch: Der Arbeitsmarkt hat sich mittlerweile endgültig zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt. Unternehmen müssen sich im Zuge ihres Employer Brandings zukünftig noch effektiver als attraktive Arbeitgeber darstellen und das auch glaubhaft kommunizieren. Nur so haben sie die Chance, das Interesse qualifizierter Bewerberinnen und Bewerber zu wecken.



Das gilt besonders für die Unternehmensseiten auf Arbeitgeber-Bewertungsportalen wie Glasdoor oder kununu. Auf ihnen wird die Darstellung von Benefits wie etwa der Work-Life-Balance immer wichtiger, um Fachkräfte für sich zu gewinnen.



Ein gutes Beispiel ist die Seite des Finanzdienstleistungsunternehmens tecis bei kununu. Interessenten sehen hier auf den ersten Blick, wie Mitarbeitende und andere Bewerbende tecis bewertet haben. Beurteilt werden dabei die Karrieremöglichkeiten, das Gehalt, die Unternehmenskultur, die Arbeitsumgebung, die Gleichberechtigung und der Umgang mit älteren Kollegen.



Auch die Bewertungen der Benefits für Mitarbeitende bei tecis sind transparent dargestellt. Zu ihnen gehören flexible Arbeitszeiten, Mitarbeiter-Events und die Homeoffice-Option. (14.03.2024/ac/a/m)









