Nachdem gestern die Zahlen aus dem Datenkalender den Markt dominiert hätten, möchten die RBI-Analysten es auf keinen Fall auslassen, auch heute auf die wichtigen Events des Tages aufmerksam zu machen. Am Vormittag kämen aus Italien und Spanien die PMI-Einkaufsmanagerumfragen. Die RBI-Ökonomen würden hier in beiden Fällen mit einer leichten Verbesserung zum Vormonat auf 50 in Italien, bzw. 49,7 in Spanien rechnen. 50 wäre hier das neutrale Niveau, bei dem die Wirtschaft weder wachse, noch schrumpfe. Aus den USA komme am Nachmittag außerdem der ISM-Index des nicht-verarbeitenden Gewerbes. Die Märkte würden hier mit einer leichten Verschlechterung von 54,7 im Vormonat auf 54 rechnen. Auch hier wäre das neutrale Niveau bei 50.



Die Performance der asiatischen Märkte lasse heute zu wünschen übrig, der japanische Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) könne sich von seiner gestrigen Talfahrt nicht erholen und sinke weiter um 2%, gestern habe der JPY kurz die symbolisch signifikante 150er-Marke erreicht, gemessen am USD. Als der Yen zuletzt vor ungefähr einem Jahr so niedrig gestanden sei, habe die japanische Zentralbank in die Märkte eingegriffen und den Kurs der Währung gestützt.



Am Rohstoffmarkt befinde sich der Preis für ein Fass der Sorte Brent im Moment bei rund USD 90, der Goldpreis sei bei USD 1.820 und das "digitale Gold" Bitcoin habe auch keine großen Ausbrüche und bewege sich im Bereich der USD 27.000-Marke.



Airbnb (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) sei gestern stark ins Minus (-6,5%) geschlittert, nachdem Analysten der Aktie eine niedrigere Bewertung gegeben hätten. Der Grund für den Downgrade sei das Nachlassen der Reisetätigkeit, nachdem der Post-Covid-Reiserausch abgeflaut sei.





Der US-Arbeitsmarkt zeige sich beständig und die Zahl der offenen Stellen stieg sogar von 8,8 Mio. auf 9,6 Mio. Erwartet gewesen seien lediglich 8,8 Mio. gewesen. Die neuen Zahlen würden in das aktuell trübe Bild der Märkte passen und bestätigen, dass Anleger nicht zu bald mit einer Zinssenkung rechnen sollten. Das "Higher for Longer"-Narrativ sei weiterhin die klare Ansage der FED, die auch in Kommentaren einzelner Mitglieder gestern wieder signalisiere, dass die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft wahrscheinlich bedeute, dass die Kreditkosten länger hoch bleiben würden. Die von den Märkten implizierte Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung nach dem nächsten FED-Meeting am 1. November liege nun bei knapp über 30%, wobei ein Gleichbleiben der Zinsen nach wie vor der wahrscheinlichere Ausgang sei. Als Reaktion auf diese Entwicklung seien gestern auch die Renditen stark gestiegen, was wiederum die Aktienmärkte habe fallen lassen. Die mittlerweile beträchtlich hohen Renditen an den Anleihemärkten, die 10-jährige US-Staatsanleihe befinde sich inzwischen bei 4,8%, würden wie eine Gravitationskraft auf Aktienmärkte wirken und hätten gestern die Kurse nach unten gezogen. Alle US-Hauptindices hätten gestern klar im Minus geschlossen, der zinssensitive NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe mit -1,8% die stärksten Einbußen hingenommen.