Auch andere traditionell benachteiligte Gruppen dürften von dieser Entwicklung zunehmend profitieren. Bei Ausländern liege die Arbeitslosenrate derzeit bei 15,1%. Tendenziell sei diese in den vergangenen Jahren deutlich gefallen, auch wenn sie durch den Zuzug von ukrainischen Flüchtlingen im Frühjahr 2022 sprunghaft gestiegen sei. In jedem Fall sei festzustellen, dass die Arbeitgeber umdenken würden. In vielen Unternehmen habe die Internationalität deutlich zugenommen, und in zahlreichen Jobs seien Sprachkenntnisse nicht mehr die Conditio sine qua non. Vielmehr würden Gaststättenbetreiber nunmehr auch Menschen ohne große Deutschkenntnisse einstellen, ebenso wie manche Krankengymnastikpraxis Personal aus Spanien oder anderen Ländern anwerbe - auch wenn diese zunächst kaum Deutsch sprechen würden.



Mittlerweile schlage sich die größere Wertschätzung für Arbeitskräfte verstärkt in Tarifverträgen nieder. Die Lohnzuwächse der vergangenen 24 Monate würden im historischen Vergleich überdurchschnittlich ausfallen. Zuletzt seien gemäß EZB in der Eurozone Lohnanstiege von durchschnittlich 6% (inklusive Einmalzahlungen) ausgehandelt worden. Arbeitgeber seien bereit, auf die hohen Lohnforderungen einzugehen, weil sie ansonsten geringere Chancen hätten, die Arbeitnehmer zu halten.



Beschäftigt sein bedeute nicht nur gesellschaftliche Teilhabe, sondern auch der Aufbau von Humankapital oder weniger technisch ausgedrückt: Menschen, die einen Job hätten, würden in ihrem Bereich am Ball bleiben und langfristig orientierte Unternehmen würden durch gezielte Fortbildungen ihre Arbeitnehmer fördern. Das dämpfe den Verlust an Produktivitätswachstum, der üblicherweise bei Arbeitskräftemangel gesamtwirtschaftlich zu beobachten sei.



Weiter wachse der gesellschaftliche Druck, endlich das Versprechen einer flächendeckenden Betreuungsgarantie für Kinder ab drei Jahren einzulösen, die schulische Ausbildung massiv zu verbessern (Pisa lasse grüßen), Zuwanderungsbedingungen zu optimieren, aber auch die zeitraubenden Verwaltungsaufgaben - etwa für Ärzte und Pfleger - drastisch zu reduzieren. Bei Unternehmen wachse zudem die Überzeugung, dass sie ihr Geschäft nur dann fortführen könnten, wenn sie drei Dinge tun würden: ausbilden, ausbilden und ausbilden. Gleichzeitig dürfte der Personalmangel auch ein Katalysator für Automatisierung, Digitalisierung und den gezielten Einsatz von Künstlicher Intelligenz sein - eine Chance für viele neue Unternehmen.



Mit den Schlagworten Deindustrialisierung und Verlust an Wettbewerbsfähigkeit Panik zu schüren, dafür sei es verfrüht. Vom Grundsatz her würden die anderen Industrieländer unter ähnlichen Bedingungen leiden. Das verschafft uns nicht viel, aber ein wenig Zeit, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Deswegen sollten die Entwicklungen als Chance begriffen werden. Und die Zeit scheine reif für den notwendigen Wandel zu sein, zu offensichtlich seien die strukturellen Probleme. Das Ergebnis könnte Vollbeschäftigung sein, ein besserer Ausbildungsstand, Internet auch in abgelegenen Regionen, stärkere Integration von benachteiligten Gruppen und ein echter Bürokratieaufbau. Kurz, wir würden zu einem Land, das in Sachen gesellschaftlicher Stabilität und seines technischen Knowhows wieder ganz vorne mitschwimmt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. (Ausgabe vom 01.02.2024) (02.02.2024/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Legen Sie sich dieser Tage nicht mit Handwerkern an - aber auch nicht mit Ärzten, Pflegern, Gärtnern und anderen Menschen, auf deren Dienstleistungen Sie direkt angewiesen sind. Sie ziehen den Kürzeren, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die Ursachen für den Arbeitskräftemangel seien vielfältig, der wichtigste Grund sei die Tatsache, dass die Babyboomer zunehmend in Rente gehen würden, während weitaus weniger junge Menschen in den Arbeitsmarkt eintreten würden. Dieser demografische Effekt werde sich in den nächsten Jahren noch erheblich verschärfen. 2035 würden 28% aller Menschen älter als 64 sein, heute seien es mit 22% deutlich weniger. Gleichzeitig sinke der Anteil der 20- bis 64-jährigen von derzeit 59% auf 53%.Angesichts der ohnehin angespannten Lage am Arbeitsmarkt würden sich Krankheitswellen, wie sie in den letzten Wochen Deutschland erfasst habe, besonders deutlich bemerkbar machen. Einige Kitas müssten temporär schließen und das gleiche gelte für viele Kleinunternehmen. Im vergangenen Jahr habe der ungewöhnlich hohe Krankenstand gemäß unterschiedlichen Studien bis zu 0,8 Prozentpunkte Wachstum gekostet.