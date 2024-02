Wien (www.aktiencheck.de) - Ein überraschend guter Umsatzausblick des Halbleiterausrüsters Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) machte Anlegern Hoffnung auf eine Belebung der Chipbranche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Rekordjagd des Pharmakonzerns Eli Lilly (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) habe eine positive Analystenstudie weiteren Schwung verliehen. Das Unternehmen profitiere aktuell vom Hype um seine neuartigen Diabetesmittel und Appetitzügler. Bei Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) spekuliere man deshalb, dass Eli Lilly bald zum elitären Club der Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar gehören könnte. Auf diesen Börsenwert kämen bislang nur große Technologiewerte. Die Aktien des Pharmakonzerns hätten am Freitag 3,2% zugelegt.Mit deutlichen Kursausschlägen seien auch die Aktien der Kryptowährungsbörse Coinbase (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) aufgefallen. Das Unternehmen habe mit unerwartet starken Quartalszahlen gepunktet und erstmals seit zwei Jahren wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Die Aktien seien in der Folge um 8,8% nach oben gesprungen. (19.02.2024/ac/a/m)