ISIN Applied Materials-Aktie:

US0382221051



WKN Applied Materials-Aktie:

865177



Ticker-Symbol Applied Materials-Aktie:

AP2



NASDAQ-Symbol Applied Materials-Aktie:

AMAT



Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials, Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (30.01.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Applied Materials-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) charttechnisch unter die Lupe.Im Technologiesektor würden inzwischen viele Charts Abwärtstrendbrüche sowie abgeschlossene Bodenbildungen aufweisen. Als objektiver Maßstab habe zuletzt auch die Advance-/Decline-Linie für den NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) eine substanzielle Verbesserung der Marktbreite. In die beschriebene Kategorie "Trendwende plus Trendbruch" falle gegenwärtig auch die Applied Materials-Aktie. Hier liege eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor. In der letzten Woche habe das Papier zudem den Anfang vergangenen Jahres etablierten Abwärtstrend (akt. bei 110,09 USD) zu den Akten legen können. Der beschriebene Ausbruch werde dabei von Seiten diverser Indikatoren bestätigt. So notiere die Relative Stärke (Levy) nach einer Bodenbildung wieder komfortabel über dem Schwellenwert von 1. Gleichzeitig sei der MACD nicht nur "long" positioniert, sondern habe zuvor auch den Abwärtstrend seit 2021 gebrochen. Die horizontalen Barrieren bei rund 123 USD würden nun den nächsten Widerstandsbereich abstecken. Eine enge Absicherung auf Basis des Vorwochentiefs (108,67 USD) gewährleiste gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis (CRV), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Applied Materials-Aktie:103,02 EUR -0,50% (30.01.2023, 08:29)NASDAQ-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:112,50 USD -2,66% (27.01.2023, 22:00)