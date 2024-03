NASDAQ-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

206,97 USD +0,15% (26.03.2024)



ISIN Applied Materials-Aktie:

US0382221051



WKN Applied Materials-Aktie:

865177



Ticker-Symbol Applied Materials-Aktie:

AP2



NASDAQ-Symbol Applied Materials-Aktie:

AMAT



Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (27.03.2024/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Applied Materials-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) charttechnisch unter die Lupe.Die horizontalen Unterstützungen bei rund 145 USD - verstärkt durch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 159,41 USD) - habe die Applied Materials-Aktie zuletzt als Sprungbrett genutzt. Dabei sei ein nachhaltiger Spurt über das ehemalige Rekordlevel vom Januar 2022 bei 167,06 USD gelungen. Das alles geschehe mit einer hohen Relativen Stärke nach Levy, sodass Anlegerinnen und Anleger von einem intakten und bestätigten Aufwärtstrend ausgehen könnten. Der nachhaltige Vorstoß in "uncharted territory" besitze den zusätzlichen Charme, dass die Kursentwicklung seit Herbst 2020 nun unter dem Strich als seitliche Schiebezone interpretiert werden könne.Auf dem Weg nach Norden würden die 138,2%-Fibonacci-Projektion und das 161,8%-Pendant des gesamten Rückschlags von 2022 bei 203,69 USD bzw. 226,31 USD zwei der wenigen verbliebenen Barrieren abstecken. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe: Um den strategischen Rückenwind nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, nicht mehr unter das alte Allzeithoch vom Januar 2022 bei 167,06 USD zurückzufallen. (Analyse vom 27.03.2024)Börsenplätze Applied Materials-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:190,42 EUR +0,02% (27.03.2024, 09:02)