NASDAQ-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

76,01 USD -0,38% (12.10.2022)



ISIN Applied Materials-Aktie:

US0382221051



WKN Applied Materials-Aktie:

865177



Ticker-Symbol Applied Materials-Aktie:

AP2



NASDAQ-Symbol Applied Materials-Aktie:

AMAT



Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials, Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (13.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Applied Materials-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Applied Materials habe gestern eine Warnung für das 4. Quartal gemeldet. Es dürfte weitere negative Auswirkungen auf den Chip-Sektor geben. Die Aktie sei zuletzt ohnehin schwach gewesen. Gestern habe es nachbörslich noch einen kleinen Zuschlag gegeben - da sei es etwas weiter nach unten gegangen. Die Chip-Industrie stecke laut dem Aktienprofi in einem Sumpf: Zunächst seien Lieferkettenprobleme entstanden, dann sei die nachlassende Nachfrage hinzugekommen und jetzt hätten die Amerikaner schärfere Exportbestimmungen Richtung China erlassen. All das lastet jetzt massiv auf den Kursen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Applied Materials-Aktie. (Analyse vom 13.10.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Applied Materials-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:76,82 EUR -1,95% (13.10.2022, 13:14)