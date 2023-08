NASDAQ-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

139,80 USD +1,61% (18.08.2023, 16:20)



ISIN Applied Materials-Aktie:

US0382221051



WKN Applied Materials-Aktie:

865177



Ticker-Symbol Applied Materials-Aktie:

AP2



NASDAQ-Symbol Applied Materials-Aktie:

AMAT



Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials, Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (18.08.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Applied Materials-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley erhöhen ihr Kursziel für die Aktie von Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT).Applied Materials habe seinen Bericht für das dritte Quartal gemeldet. Nach Ansicht der Analysten sei die Stärke im Bereich Trailing Edge Logic für Applied Materials in diesem Jahr "die Story" gewesen, während ein überraschender Anstieg bei den DRAM-Ausgaben die Einnahmen in der Nähe des Höchststandes belasse. Die Analysten würden die positiven Aussichten von Applied Materials auf China DRAM zurückführen. Morgan Stanley sagt, dass die überdurchschnittliche Umsatzentwicklung des Unternehmens zwar "bemerkenswert" gewesen sei, man sich aber weiterhin Sorgen um die Nachhaltigkeit mache.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Applied Materials-Aktie nach wie vor mit dem Rating "equal weight" ein. Das Kursziel werde von 125 auf 139 USD angehoben. (Analyse vom 18.08.2023)Börsenplätze Applied Materials-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:128,90 EUR +1,83% (18.08.2023, 16:24)