NASDAQ-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

120,40 USD -2,93% (21.03.2023, 21:00)



ISIN Applied Materials-Aktie:

US0382221051



WKN Applied Materials-Aktie:

865177



Ticker-Symbol Applied Materials-Aktie:

AP2



NASDAQ-Symbol Applied Materials-Aktie:

AMAT



Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials, Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (22.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Applied Materials-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) charttechnisch unter die Lupe.In den letzten Wochen hätten die Analysten an dieser Stelle immer wieder auf diverse untere Umkehrmuster - vor allem aus dem Technologiesektor - hingewiesen. In diese Kategorie falle auch die Applied Materials-Aktie. Aufgrund des Bruchs des Anfang vergangenen Jahres etablierten Abwärtstrends (akt. bei 104,40 USD) liege inzwischen eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Begleitet werde diese Trendwende von einer Reihe hoffnungsvoller Indikatorensignale. So falle der Abwärtstrendbruch im Verlauf des MACD sofort ins Auge, während die Relative Stärke (Levy) nach einer erfolgreichen unteren Umkehr mittlerweile wieder komfortabel über dem Schwellenwert von 1 notiere. Die horizontalen Barrieren bei rund 123 USD würden nun den nächsten Widerstandsbereich abstecken. Perspektivisch lasse die vervollständigte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation sogar einen Anlauf auf die Hochs bei 145/146 USD erwarten.Eine enge Absicherung auf Basis des Vorvorwochentiefs (111,92 USD) sichert Anlegerinnen und Anlegern gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis (CRV), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 22.03.2023)Tradegate-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:111,68 EUR -3,44% (21.03.2023, 22:26)