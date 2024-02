NASDAQ-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

199,57 USD +6,35% (16.02.2024)



ISIN Applied Materials-Aktie:

US0382221051



WKN Applied Materials-Aktie:

865177



Ticker-Symbol Applied Materials-Aktie:

AP2



NASDAQ-Symbol Applied Materials-Aktie:

AMAT



Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (19.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Applied Materials-Aktienanalyse von Needham & Co:Charles Shi, Analyst von Needham & Co, stuft die Aktie von Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 180 USD auf 240 USD.Das Unternehmen habe ein starkes erstes Quartal gemeldet und die Vorsicht gegenüber der Aktie habe sich erneut als "ungerechtfertigt" erwiesen. Es werde erwartet, dass die Stärke in China noch mindestens ein weiteres Quartal andauern werde, und dann werde erwartet, dass die führenden Foundry/Logik- und Nicht-China-Speicher in der zweiten Jahreshälfte anziehen würden.Charles Shi, Analyst von Needham & Co, stuft die Applied Materials-Aktie weiterhin mit "buy" ein. (Analyse vom 16.02.2024)Börsenplätze Applied Materials-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:187,56 EUR +1,23% (19.02.2024, 17:21)