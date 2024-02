NASDAQ-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

199,57 USD +6,35% (16.02.2024)



ISIN Applied Materials-Aktie:

US0382221051



WKN Applied Materials-Aktie:

865177



Ticker-Symbol Applied Materials-Aktie:

AP2



NASDAQ-Symbol Applied Materials-Aktie:

AMAT



Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (19.02.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Applied Materials-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT).Im Anschluss an den Quartalsbericht des Unternehmens habe die BofA ihre Pro-forma-EPS-Schätzung für die Kalenderjahre 2024 und 2025 um 6% bzw. 9% erhöht. Die Analysten seien der Ansicht, dass Applied Materials in mehreren Technologiebereichen, die KI-Silizium ermöglichen würden, gut aufgestellt sei, darunter Speicher mit hoher Bandbreite, fortschrittliches Packaging und Spitzenlogik.Die Analysten von BofA Securities bewerten die Applied Materials-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 185,00 auf 222,00 USD angehoben. (Analyse vom 16.02.2024)Börsenplätze Applied Materials-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:187,64 EUR +1,27% (19.02.2024, 16:05)