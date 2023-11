Tradegate-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

136,50 EUR +0,01% (22.11.2023, 10:46)



NASDAQ-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

149,25 USD -2,18% (21.11.2023, 22:00)



ISIN Applied Materials-Aktie:

US0382221051



WKN Applied Materials-Aktie:

865177



Ticker-Symbol Applied Materials-Aktie:

AP2



NASDAQ-Symbol Applied Materials-Aktie:

AMAT



Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (22.11.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Applied Materials-Aktienanalyse von Redburn Atlantic:Timm Schulze-Melander, Analyst von Redburn Atlantic, stuft die Aktie von Applied Materials Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) von "neutral" auf "buy" hoch.Timm Schulze-Melander habe sich im Vorfeld der letzten konsensualen Gewinnkürzungen, die für das erste Quartal 2024 erwartet würden, positiv über den Halbleitersektor geäußert. Zyklisch gesehen würden die meisten Chiphersteller eine Verbesserung sehen, bevor dies bei den Wafer-Fertigungsanlagen der Fall sei, so der Analyst in einer Research Note.Das Unternehmen füge hinzu, dass die jüngsten Daten im DRAM-Bereich mit den ersten grünen Trieben in mehreren Endmärkten zusammenfallen würden. Redburn stufe den Sektor vor dem zyklischen Tiefpunkt und vor den Kürzungen der Konsensus-Gewinnschätzungen für die Jahre 2024 und 2025 hoch, die im ersten Quartal erwartet würden.Timm Schulze-Melander, Analyst von Redburn Atlantic, stuft die Aktie von Applied Materials von "neutral" auf "buy" herauf und nennt das Kursziel 175 USD. (Analyse vom 22.11.2023)Börsenplätze Applied Materials-Aktie: