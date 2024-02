NASDAQ-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

199,57 USD +6,35% (16.02.2024, 22:00)



ISIN Applied Materials-Aktie:

US0382221051



WKN Applied Materials-Aktie:

865177



Ticker-Symbol Applied Materials-Aktie:

AP2



NASDAQ-Symbol Applied Materials-Aktie:

AMAT



Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (19.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Applied Materials-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:J.P. Morgan Securities erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Applied Materials Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT).Der Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie habe solide Ergebnisse für das Januar-Quartal gemeldet, die auf eine robuste Nachfrage im Bereich Foundry/Logic, eine anhaltende Stärke im Bereich DRAM und ein Wachstum im aufstrebenden Bereich Advanced Packaging zurückzuführen seien, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die US-Bank sei der Ansicht, dass Applied Materials gut positioniert sei, um von mehreren bevorstehenden technologischen Umwälzungen zu profitieren, die in den nächsten Jahren zu einer Outperformance gegenüber Wafer-Fertigungsanlagen führen dürften.J.P. Morgan Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Applied Materials-Aktie bestätigt und das Kursziel von 170 auf 230 USD angehoben. (Analyse vom 16.02.2024)Börsenplätze Applied Materials-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:185,88 EUR +0,32% (19.02.2024, 15:02)