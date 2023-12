NASDAQ-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

156,55 USD +0,91% (12.12.2023, 15:36)



ISIN Applied Materials-Aktie:

US0382221051



WKN Applied Materials-Aktie:

865177



Ticker-Symbol Applied Materials-Aktie:

AP2



NASDAQ-Symbol Applied Materials-Aktie:

AMAT



Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (12.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Applied Materials-Aktienanalyse von TD Cowen:Die Analysten von TD Cowen heben in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Applied Materials Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) an.Cowen bezeichne die Aktie als "Best Idea for 2024". Die Analysten würden ein breit gefächertes Produktportfolio, Zugkraft in technologischen Entwicklungen und eine ihrer Meinung nach attraktive Bewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen anführen. Die Erholung des Speichersektors sei ein Katalysator, und die nachlassende Nachhaltigkeit in China "sollte den Schätzungen im nächsten Jahr helfen".Die Analysten von TD Cowen bewerten die Applied Materials-Aktie weiterhin mit "outperform". Das Kursziel werde von 165,00 auf 185,00 USD angehoben. (Analyse vom 12.12.2023)Börsenplätze Applied Materials-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:145,84 EUR +1,18% (12.12.2023, 15:47)