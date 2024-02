Börsenplätze Applied Materials-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

174,56 EUR +0,58% (15.02.2024, 16:20)



NASDAQ-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

187,50 USD +0,70% (15.02.2024, 16:22)



ISIN Applied Materials-Aktie:

US0382221051



WKN Applied Materials-Aktie:

865177



Ticker-Symbol Applied Materials-Aktie:

AP2



NASDAQ-Symbol Applied Materials-Aktie:

AMAT



Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (15.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Applied Materials-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, NASDAQ-Symbol: AMAT) unter die Lupe.Mit den Q4-Zahlen, die der Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie Mitte November veröffentlicht habe, habe Applied Materials nicht überzeugen können. Am Donnerstagabend stehe nun die Veröffentlichung des Q1-Berichtes auf dem Plan. Erneut habe die Aktie von Applied Materials in einem optimistischen Chip-Sektor vor den Zahlen kräftig zugelegt - aber jetzt mit dem Cloud/KI-Trend einen neuen Wachstumstreiber an Bord.Spannend werde, wie sich abseits von China die Endmärkte künftig entwickeln und ob neue Produkte rund um HBM-Speicher oder das Packaging schon bald stärker zur Umsatzentwicklung beitragen würden. Jedenfalls habe das Management für das neue Geschäftsjahr angekündigt, dass sich die Nachfrage aufgrund von höheren Cloud- und KI-Ausgaben beschleunigen solle. Ob dies die Schwächen anderswo ausgleichen könne, sei allerdings fraglich."Der Aktionär" rechne nach den robusten Zahlen von LAM Research, ASML oder KLA aber dennoch mit soliden Zahlen von Applied Materials. Allerdings ohne große Überraschungen bzw. positive Kursreaktion. Denn die Aktie ist in den vergangenen Wochen kräftig nach oben geklettert und der Chart zeige klare Übermüdungserscheinungen. Zuletzt habe die Aktie von Applied Materials einen Rücksetzer auf die Horizontale bei 178 USD verkraften müssen. Gleichzeitig hätten schon viele Analysten in den vergangenen Wochen ihre Umsatz- sowie Gewinnschätzungen nach oben revidiert und damit die Entwicklung in China sowie rund um den Cloud/KI-Trend vorweggenommen.Anlegern werde empfohlen, von der Applied Materials-Aktie vorerst Abstand zu halten. Es gebe attraktivere Chip-Papiere mit gesünderen Endmärkten, die ebenfalls vom Cloud/KI-Trend profitieren und höheres Kurspotenzial aufweisen würden. Hier seien AMD, Broadcom, Coherent oder NVIDIA zu nennen - allesamt laufende Empfehlungen des "Aktionärs", so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link