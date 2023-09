NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

175,025 USD +0,47% (14.09.2023, 15:39)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Evercore ISI:Amit Daryanani, Analyst von Evercore ISI, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein "outperform"-Rating für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) und sein Kursziel von 210 USD.In einer Notiz, die teilweise den Titel "Sometimes No Surprises Is A Good Thing" trage, habe Daryanani gesagt, dass Investoren "wahrscheinlich auf eine Preiserhöhung von 100 Dollar" für das Pro-Modell gehofft hätten, was dazu beigetragen hätte, möglichen Gegenwind durch die Einführung des Mate 60 Pro von Huawei auszugleichen. Obwohl Apple den Preis des iPhone Pro Max erhöht habe, indem es die 128-GB-Version gestrichen habe, so dass die Käufer nun 100 US-Dollar mehr für die 256-GB-Version zahlen müssten, betrachte Daryanani das Ereignis als "leicht enttäuschend, da die Bullen eine Preiserhöhung für das iPhone Pro-Modell sowie eine Blutdrucküberwachungsfunktion für die Watch erwartet hatten."Dennoch behält Amit Daryanani, Analyst von Evercore ISI, sein "outperform"-Rating für die Apple-Aktie bei, da er glaubt, dass stabile durchschnittliche Verkaufspreise den iPhone-Upgrade-Zyklus unterstützen sollten. (Analyse vom 13.09.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:164,32 EUR +1,24% (14.09.2023, 15:53)