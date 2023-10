NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

169,73 USD -0,33% (31.10.2023, 17:12)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (31.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) mit "market perform" ein und geben ein Kursziel von 195 US-Dollar an.Apple habe einen Webcast abgehalten, um seine neue M3-Prozessorfamilie anzukündigen, die in Apples 14- und 16-Zoll-MacBook-Pro-Modellen sowie im 24-Zoll-iMac enthalten sein werde. Die Macs selbst seien in Bezug auf Formfaktor und Batterielebensdauer gegenüber ihren Vorgängern unverändert, abgesehen von der Einführung einer neuen schwarzen Farbe. Bernstein stelle fest, dass Apple die Produkte mit M2-Chips im Januar dieses Jahres eingeführt habe. Bernstein sehe keine Überraschungen, vielleicht eine gewisse Enttäuschung und einige Preisänderungen, die sich möglicherweise positiv auswirken könnten. Das Researchhaussei der Ansicht, dass die Auswirkungen auf die Einnahmen von Apple gering sein würden und dass der Erfolg des iPhone 15 für die Anleger in nächster Zeit im Vordergrund stehen werde.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie mit dem Rating "market perform" ein. (Analyse vom 31.10.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:160,40 EUR +0,19% (31.10.2023, 17:26)